Пленный Коваль: Украина бросает в Курскую область насильно мобилизованных солдат

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По словам взятого в плен украинского боевика Владимира Коваля, Киев направлял в Курскую область насильно мобилизованных солдат на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом военный рассказал РИА Новости.
«Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще... Мы думали, как бы "спетлять" (сбежать, дезертировать – ред.) вообще. Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл?!.. (Сказали) что едем на подмогу. Нам сказали, что мы 5 дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й», — поделился с агентством военнопленный.
Жительница освобожденной Суджи рассказывала, что украинские солдаты угрожали мирным жителям расстрелом детей. К тому же стало известно, сколько граждан находилось в местном интернате, когда по нему ударила ракета ВСУ.
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