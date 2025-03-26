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Пленный Коваль: Украина бросает в Курскую область насильно мобилизованных солдат

Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

По словам взятого в плен украинского боевика Владимира Коваля, Киев направлял в Курскую область насильно мобилизованных солдат на подмогу десантникам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом военный рассказал РИА Новости.
«Поймало ТЦК в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в "мотолыгу" (бронетранспортер МТЛБ) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще... Мы думали, как бы "спетлять" (сбежать, дезертировать – ред.) вообще. Они нам сказали, что мы будем типа в тылу сидеть. Ну вот это везут в тыл?!.. (Сказали) что едем на подмогу. Нам сказали, что мы 5 дней посидим в тылу там в окопе с этими, с 95-й и 225-й», — поделился с агентством военнопленный.

Жительница освобожденной Суджи рассказывала, что украинские солдаты угрожали мирным жителям расстрелом детей. К тому же стало известно, сколько граждан находилось в местном интернате, когда по нему ударила ракета ВСУ.

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Жительница Суджи: в Курской области ВСУ угрожали расстрелом детей
26 марта 2025, 04:28

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам жительницы Суджи, в приграничных районах Курской области украинские солдаты угрожали расстрелом детей. Этим женщина поделилась с ТАСС.
«Были такие (солдаты ВСУ), которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял», — рассказала агентству жительница.

В целях безопасности детей старались не выпускать в лишний раз на улицу. Все из-за разбросанных снарядов и взрывных устройств.

Ранее мужчина из Суджи назвал число мирных жителей, которые находились в городском интернате во время ракетного удара украинской армии. О том, скольким удалось выжить, информации нет.

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#солдаты
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#украина
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Житель Суджи: во время удара ВСУ по интернату там находилось 104 человека
26 марта 2025, 03:14

Фото: iStock/lusia599

Во время ракетного удара украинской армии по интернату в Судже там находилось 104 человека. Этим поделился житель города Николай Проценко с агентством ТАСС.
«104 человека было в интернате», — рассказал Николай изданию.

Житель уточнил, что не знает, скольким удалось выжить после ракетной атаки украинских войск. При этом боевики ВСУ сами предлагали потерявшим свои дома суджанцам жить в интернате. После удара, некоторые были вывезены на территорию Украины.

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#украина
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Гладков: в Белогородском районе ранен мирный житель из-за атаки украинского БПЛА
26 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/NiseriN

В Белгородском районе пострадал один мирный житель в результате атаки украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Поселок Политотдельский Белгородского района атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Сейчас пострадавший находится по пути в больницу. У него зафиксирована минно-взрывная травма и осколочное ранение головы. К тому же из-за прилета БПЛА были выбиты стекла в некоторых квартирах жилого дома, социальном объекте и надворной постройке. Обход территорий произойдет в светлое время суток.

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Офицер ВС РФ: бойцам «Севера» удалось отразить контратаку ВСУ в Курской области
25 марта 2025, 23:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» удалось отразить контратаку украинской армии в Курской области. Этим поделился офицер ВС РФ.
«Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России», — рассказал офицер РИА Новости.

Ударом реактивной артиллерии удалось ликвидировать свыше 10 солдат противника. Контратака после этого была полностью сорвана.

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В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительство бассейна
25 марта 2025, 22:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В реабилитационном центре «Ясенки» завершили строительства корпуса бассейна. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» после реконструкции всё готово к открытию. Строительные работы на объекте завершены», – говорится в сообщении.
В центре расположены основная чаша с дорожками по 25 м, отдельная чаша с подъёмником, акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медпомощи и помещения водоподготовки. Лечебный корпус с бассейном соединил тёплый переход.

Ранее сообщалось, что в «Ясенках» с февраля 2023 года бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации. В центре работают специально разработанные программы адаптации.

Построить бассейн для восстановления здоровья губернатора Московской области Андрея Воробьёва попросили сами участники СВО.

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