«Сохранять спокойствие»: власти Саратовской области о «прорыве ВСУ»

Власти Саратовской области выступили с заявлением, призывая граждан не верить распространяющимся в соцсетях фейкам о якобы заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона.
Глава Пугачевского района Алексей Янин сообщил, что информация о проникновении украинской ДРГ в Саратовскую область не соответствует действительности.
Как отмечает ТАСС, подобные заявления с призывом к гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике также были опубликованы руководителями нескольких других районов области, включая Озинский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский и Аткарский районы.
Таким образом, местные власти активно борются с дезинформацией, подчеркивая, что регион находится под надёжной защитой, и никаких угроз со стороны украинских диверсионных групп нет.
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«Просим сохранять спокойствие и здравый смысл, и не распространять дальше недостоверную информацию!» — написал Янин в своем Telegram-канале.
Как отмечает ТАСС, подобные заявления с призывом к гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике также были опубликованы руководителями нескольких других районов области, включая Озинский, Базарно-Карабулакский, Лысогорский и Аткарский районы.
Таким образом, местные власти активно борются с дезинформацией, подчеркивая, что регион находится под надёжной защитой, и никаких угроз со стороны украинских диверсионных групп нет.
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Елена Перлова