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У ВС РФ имеется огромное преимущество в плане живой силы на покровском направлении в Донбассе, передает «Радио НВ», ссылаясь на боевика ВСУ Александра Солонько.
«Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР. — Прим. ред.), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе», — поделился собеседник.Солонько пожаловался на призывающих украинскую армию остановить продвижение ВС РФ, не зная ситуации. Он подчеркнул, что все не так просто.
«Если бы это было так просто, какие-то движения уже были в этом направлении <…>. Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься», — резюмировал он.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признался, что нападение в Курской области преследовало цель отвлечь ВС РФ с Донбасса. К слову, один из нардепов Верховной рады охарактеризовал текущую ситуацию в ДНР матом.
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Никита Кротов