Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам.
По словам предводителя киевского режима, об этих чистках знают даже в Вашингтоне.
Президент Украины подчеркнул, что это была «не публичная информация», которую он сообщил накануне всем средствам массовой информации. Согласно данным Telegram-канала «Неофициальный Безсонов», у Зеленского на фоне регулярного употребления наркотических веществ началась деменция.
Примечательно, что ранее информация про убийства чеченцев по этническому признаку в Киеве или других украинских городах не освещалась ни украинскими, ни зарубежными СМИ.
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«Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были», — отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что это была «не публичная информация», которую он сообщил накануне всем средствам массовой информации. Согласно данным Telegram-канала «Неофициальный Безсонов», у Зеленского на фоне регулярного употребления наркотических веществ началась деменция.
Примечательно, что ранее информация про убийства чеченцев по этническому признаку в Киеве или других украинских городах не освещалась ни украинскими, ни зарубежными СМИ.
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Екатерина Коршунова