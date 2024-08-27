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Зеленский рассказал, как «убивали чеченцев в Киеве»

27 августа 2024, 18:54

Замглавы офиса украинского президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком проводили в Киеве этнические чистки. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сообщил журналистам.
По словам предводителя киевского режима, об этих чистках знают даже в Вашингтоне.

«Татаров вместе с Малюком убивали чеченцев в Киеве, пока вы здесь не были», — отметил Зеленский.



Президент Украины подчеркнул, что это была «не публичная информация», которую он сообщил накануне всем средствам массовой информации. Согласно данным Telegram-канала «Неофициальный Безсонов», у Зеленского на фоне регулярного употребления наркотических веществ началась деменция.

Примечательно, что ранее информация про убийства чеченцев по этническому признаку в Киеве или других украинских городах не освещалась ни украинскими, ни зарубежными СМИ.

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Атака ВСУ в Курской области и успех ВС РФ на Покровском направлении: последние новости СВО
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В ДНР заявили о возможности в ближайшее время взять под контроль Селидово
Кимаковский: ВС России могут в ближайшее время взять Селидово
27 августа 2024, 18:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении. Речь идет о городе Селидово. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, пишет РИА Новости.
Кимаковский отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в Селидово. По его словам, это даст возможность ВС России «максимально сохранить» город.

Ранее сообщалось, что российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Орловка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Это чревато»: В США предупредили ВСУ из-за Курской области
Дэвис: Киев может лишиться части территорий в случае невыхода из-под Курска
27 августа 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Если боевики ВСУ откажутся уйти из-под Курска, то это плохо для них закончится, считает американский офицер в отставке Дэниел Дэвис. Своим мнением эксперт поделился в соцсети.
«Это чревато зловещими последствиями для общих военных усилий Украины», — гласит пост военного.
Аналитик пояснил, что ВС РФ отбили атаку со стороны неонацистов ВСУ и последним нужно было бы покинуть территорию государства, однако радикалы, скорее всего, будут продолжать высылать подкрепления в регион, теряя живую силу, а также территории на востоке и севере украинской республики.

Боевики ВСУ решили прорваться в Россию через границу ранним утром 6 августа.

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#новости
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«Лучшие войска»: какого шага Украины испугались в США
Макговерн: боевики ВСУ дали РФ карт-бланш, потеряв лучшие войска в Курщине
27 августа 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

После того, как киевский режим отправил на верную погибель под Курск свои лучшие войска, РФ получила в Донбассе полную свободу действий, уверен бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Сейчас можно с уверенностью сказать, что в этом не было никакого военного смысла. Украинцы бросили в бой свои лучшие, обученные, экипированные войска, и все они будут уничтожены в ближайшие пару недель», — прокомментировал аналитик.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский признавался, что киевский режим хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса нападением в приграничье Курской области, которое произошло с утра 6 августа.

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#украина
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В Курской области сбили ранее незамеченный вид дронов ВСУ
В Курской области сбили дрон ВСУ, с которого можно распылять химическое оружие
27 августа 2024, 17:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Курской области был сбит ранее не замеченный вид дронов ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, с этого беспилотника украинские боевики планировали распылять химическое и биологическое бактериологическое оружие. БПЛА был сбит после неудачных попыток посадить его.

Российские специалисты обнаружили у дрона систему самоуничтожения, однако «ее деактивировали».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ готовят к применению западных химбоеприпасов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Сырский назвал главную цель нападения на Курскую область
Сырский: киевский режим хотел отвлечь ВС РФ нападением под Курском
27 августа 2024, 16:51

Атакой в Курской области Киев хотел отвлечь ВС РФ с направлений на территории Донбасса, признался в эфире украинского телемарафона главком ВСУ Александр Сырский.
«Одной из задач проведения операции на Курском направлении как раз и было отвлечение сил противника с других направлений. В первую очередь это касается покровского (до переименования Киевом — красноармейского — прим. ред.), кураховского направления…» — прокомментировал военный.

Ранее сообщалось, что один из нардепов украинского парламента прокомментировал сложившуюся в Донецкой народной республике ситуацию матом. В частности, имелась в виду ситуация «катастрофическая».

Украинские неонацисты напали на приграничье Курской области 6 августа утром.

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#киев
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#новости
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Рябков назвал тяжелыми последствия для США от причастности к атаке под Курском
27 августа 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Последствия для Соединенных Штатов от причастности к атаке ВСУ на Курскую область будут гораздо более тяжелыми. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.
Рябков отметил, что эскалационный курс США становится все более острым и вызывающим. По словам дипломата, складывается впечатление, что американские коллеги «отбросили остатки здравого смысла и полагают, что им все позволено».

Рябков заключил, что они осведомлены, в каких сферах Москва реагирует на практике.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#вс рф
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В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил Гросси
Глава МАГАТЭ Гросси: в Курской области возникла опасность ядерного инцидента
27 августа 2024, 15:39

Фото: iStock/Wlad74

В Курской области возникла опасность ядерного инцидента, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси пообещал совместно с российскими коллегами проанализировать способы предотвращения ядерного инцидента в Курской области. По словам главы МАГАТЭ, АЭС ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

Уточняется, ​что в рамках визита Гросси изучил основные объекты АЭС.

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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На Украине сделали неожиданное заявление о мобилизованных в РФ
Офицер ВСУ Черняк признал высокий уровень подготовки мобилизованных в РФ
27 августа 2024, 15:38

Фото: iStock/Oleg Elkov

Офицер бригады «‎Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. С таким заявлением он выступил на канале «‎Киев 24», пишет РИА Новости.
«Это квалифицированные мобилизованные военные, умеющие воевать» — сказал он.

Свою точку зрения офицер высказал о военнослужащих, которые выполняют задачи в Харьковской области. Кроме того, Черняк добавил, что они способны удивлять.

Ранее командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «‎Смерч» рассказал, что два одессита на надувной лодке переплыли Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе, чтобы избежать мобилизации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Десантники с помощью ПТРК уничтожили два катера ВСУ
27 августа 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Два катера ВСУ уничтожили бойцы ВДВ группировки «Днепр» с помощью противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военного с позывным «Настроение». Отмечается, что Кинбургская коса обстреливалась боевиками в течение четырех часов. Кроме того, в попытке высадиться участвовали наемники из Польши.
«Ну один быстроходный катер - то есть лодка была, как обычная надувная лодка, и плюс еще большой штурмовой катер заходил. Вот по основному катеру попали… По противнику было очень трудно попасть, потому что противник двигался с большой скоростью на катерах. В целом мы к этому были готовы», — рассказал боец.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Противник пытается прорваться через приграничные территории РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
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