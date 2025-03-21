Солдат терробороны Грузин: в Курской области петух спас мне жизнь

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По словам солдата терробороны с позывным «Грузин», петух спас ему жизнь в Курской области. Этим военный поделился с NEWS.ru.
«Сижу, замерзаю, и тут момент такой: „Ку-ку-ку“, — че-то звук какой-то. Я еще раз рукой — а это, оказывается, петух. Такой, зараза, горячий. Пришлось его под броньку засовывать, чтобы спину мне нагрел. А так бы до утра не дожил бы я, без петуха», — рассказал изданию «Грузин».
Как пояснил сам военный, ему пришлось пойти на это, когда в ноябре прошлого года он попал в окружение украинской армии в селе Обуховка. При чем самостоятельно из укрытия солдат выбраться не мог, так как был бы замечен ВСУ при помощи тепловизоров.
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