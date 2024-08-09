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Солдат ВС РФ извинился за критику спецназа «Ахмат»

Военный извинился за слова, что «Ахмат» прячется за срочниками в Курской области
09 августа 2024, 16:18
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российский военнослужащий извинился перед бойцами подразделения «Ахмат». Видеообращение опубликовал Telegram-канал «ЧП Грозный 95».
Отмечается, что ранее военный обвинил «Ахмат» в том, что его бойцы в Курской области якобы укрываются за спинами срочников на фоне атаки ВСУ.

После этого инцидента солдат записал видео, в котором назвал свои слова ошибочными и подчеркнул, что именно спецназ «Ахмат» оказывает поддержку срочникам в российском регионе.



Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который в настоящее время находится на Курском направлении, заявил, что у российской армии достаточной средств и сил для остановки атаки ВСУ.

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«Как живой щит»: боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области
News.ru: боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области
09 августа 2024, 17:07

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Об этом изданию News.ru рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.
Севрюков пояснил, что боевики сразу сказали: «Зайдите в дома, сидите в домах, если будете вылезать, мы будем расстреливать». По его мнению, люди им нужны в качестве живого щита.
«Флаги повесили на магазин советской постройки с толстыми стенами и школу. Расположились, там теперь штаб. Про это Дарьино никто еще ничего никогда не говорил, когда все в Судже начиналось, они оттуда уже потом полезли», — приводят слова Владимира в News.ru.
В издании добавили, что Владимир смог эвакуироваться в безопасное место.
«Под утро в Плехово зашли хохлы, там позлобствовали. Натворили так, что страшно. Поставили миномет и стали расстреливать Борки наши», — рассказала изданию другая жительница Курской области.
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#курская область
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Возмездие за Курск: ВС РФ ударили «Искандерами» по генералам ВСУ, кто ликвидирован
Под Харьковым ликвидированы офицеры ВСУ, командующие операцией в Курской области
09 августа 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

В ночь с 6 на 7 августа, когда армия Украины напала на Курское приграничье, в Харьковской области произошло одно знаменательное событие – сразу четыре высокопоставленных украинских офицеров погибли под ударом двух ракет комплекса «Искандер-М».
Все, что известно о данном событии – в материале «Радио 1».

Удар по бункеру высшего командования ВСУ


В ночь с 6 на 7 августа, в момент начала наступления ВСУ на Курскую область, армия России выпустила ракеты из комплекса «Искандер-М» по главному командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке Харьковской области. Именно отсюда велась координация всех действий украинской армии на данном направлении. Две ракеты попали точно в цель, уничтожив порядка 20 военнослужащих. Также среди жертв оказались и высокопоставленные украинские офицеры, сразу четверо.

Драпатый, Гнатов, Горбатюк и Пивненко


По предварительным данным, в результате удара «Искандера» погибли: Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск «Харьков»; Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединёнными силами ВСУ; Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ и Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины.
По некоторым данным, именно они составляли костяк штаба операции ВСУ в Курской области под названием «Суджа».

Версия Украины


«Ночью в Харьковской области не удалось сбить два "Искандера". Две вражеские ракеты попали по территории леса», — отрапортовали в Воздушных силах Украины.
Однако лес оказался непростым.

Отметим, что данную информацию официально не подтверждала ни Россия, ни Украина.

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В атаке на Курскую область участвует казнившая пленных бригада ВСУ, заявили в США
Forbes: в атаке на Курскую область участвует расстреливавшая пленных бригада ВСУ
09 августа 2024, 16:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В атаке на Курскую область принимают участие боевики 80-й бригады ВСУ, которая в 2022 году расстреливала пленных. Об этом пишет издание Forbes. Отмечается, что вместе с ней как минимум через границу перешли 22-я и 88-я бригады.
О расправе 80-й бригады над пленными стало известно RT в 2022 году, когда в сети появилось видео, где эти боевики расстреливают сдавшихся и лежащих на земле российских солдат. По информации СПЧ, данное военное преступление произошло в Макеевке. В том же году Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело. Позднее RT сообщало, что 80-я бригада дислоцируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.

Издание Forbes заявляет, что это подразделение вошло в Курскую область, на основании видео из социальных сетей. На кадрах видно колонну ВСУ, которая состоит из советской и американской техники. Сообщается, что подобный транспорт есть только у 80-й бригады.

Ранее стало известно, что совет командиров ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением после атаки ВСУ на Курскую область. Как сообщил близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», военные заявили, что готовы прийти на помощь и развернуться в Курской области по первому же зову, «как это было всегда».

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Су-34 поразил скопление живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области
09 августа 2024, 16:08

Фото: iStock/Marina Denisenko

Экипаж истребителя Су-34 ударил авиабомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён по позициям украинских войск в пункте временно дислокации, который был выявлен на приграничной территории.
Удар производился авиационной бомбой ФАБ-3000, оснащённой универсальным модулем планирования и коррекции.

После того, как экипаж самолёта получил подтверждение об уничтожении целей, он благополучно вернулся на аэродром вылета.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли неудачную попытку вторжения в Курскую область.

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ВСУ оказались в плачевном положении
Кимаковский: ВСУ между Нью-Йорком и Торецком оказались в плачевном положении
09 августа 2024, 15:47

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Вооруженные силы Украины оказались в плачевном положении между Нью-Йорком и Торецком. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
По его словам, у ВС РФ серьезные успехи. Боевики пытались контратаковать в районе Нью-Йорка — это южнее Торецка, однако попытки не увенчались успехом.

«Мы продолжаем на торецком направлении давить противника. Сейчас на севере Нью-Йорка как раз ведутся боевые действия», — сказал он.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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Стало известно, что Запад координирует проведение теракта в Курской области
Депутат Шхагошев: Запад прямо координирует проведение теракта в Курской области
09 августа 2024, 15:28

Фото: iStock/IherPhoto

Запад координирует проведение теракта в Курской области. Об этом заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев, пишет РИА Новости.
«Сейчас все более очевидным становится, что недавняя террористическая атака спланирована с применением различных ресурсов Запада, включая спутники, разведку, вооружение и инструктаж. Фактически Запад прямо координирует проведение террористического акта на территории России. Это не только Британия, но и Германия, и США», — сказал он.

ВСУ 6 августа решили прорваться в Курскую область. По данным Forbes, на Курскую область наступает 2 000 военных, всего в приграничных районах до 10 000 солдат Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

Военкор Алексей Живов рассказал, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Вагнеровцы» сделали заявление об атаке ВСУ на Курскую область
ЧВК «Вагнер»: бойцы группы готовы прийти на помощь в Курской области
09 августа 2024, 15:28

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Совет командиров ЧВК «Вагнер» выступил с заявлением после атаки ВСУ на Курскую область. Его публикует близкий к ЧВК Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».
Военные заявили, что готовы прийти на помощь и развернуться в Курской области по первому же зову, «как это было всегда».

В военной компании подчеркнули, что отстаивание интересов России, помощь в процветании страны и защита россиян всегда были главными целями ЧВК «Вагнер».

Ранее военкор Егор Гузенко сообщил об отправке солдат ЧВК в Курскую область для отражения атак украинских войск. Также стало известно, что подразделения группировки были вызваны из-за рубежа, в связи с чем репортёр сообщил о возвращении военных на родину.

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Мобилизованный, но стал контрактником: как экипаж танка подписал контракт с МО РФ
Мобилизованные танкисты подписали контракт с Минобороны РФ
09 августа 2024, 15:27

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Мобилизованные танкисты 139-го мотострелкового батальона 29-й армии подписали контракты с Минобороны РФ и рассказали о плюсах службы в армии России.
Мобилизованные танкисты прошли соответствующее обучение в Санкт-Петербурге и в январе 2023 года прибыли в зону СВО для выполнения боевых задач. Они уничтожают живую силу и боевую технику ВСУ. Теперь же все члены экипажа танка 139-го мотострелкового батальона подписали контракты с Минобороны РФ.

«Семья получает льготы на ЖКХ. Супруга у меня – жена военнослужащего, и отношение к ней уже совсем другое», — рассказал командир танка с позывным «Двадцать четвертый».

Он рассказал, что заработанные на СВО деньги потратит на высшее образование для дочери. Напомним, что государство заботится не только об участниках спецоперации, но и об их членах семьи. Дети бойцов СВО могут пойти учиться на бюджет в лучшие ВУЗы России по соответствующим квотам. Также для детей раненых и погибших предполагается поступление без экзаменов.

При этом труд военнослужащего достойно оплачивается. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячно боец получает не менее 210 тысяч. Также предоставляются и стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год и выплаты за получение наград.

«Все выплачивается вовремя. Есть своя мечта – купить дом. Уже есть определенная сумма, осталось добавить немножко, и можно покупать», — рассказал оператор-наводчик танка с позывным «Пекарь».

Государство предоставляет для бойцов СВО и их семей льготную ипотеку. Таким образом, они могут приобрести достойное жилье. Военные имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Бойцы СВО являются настоящими патриотами своей страны. Они осознанно выбрали свой путь и встали на защиту родины в тяжелое для страны время. Они защищают интересы России не на словах, а на деле.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Военные ВС РФ освободили новый населенный пункт
Кимаковский: ВС России освободили Сергеевку в ДНР и почти зачистили Ивановку
09 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военные на покровском направлении освободили Сергеевку, а также фактически зачистили Ивановку и продвигаются в сторону Гродовки. Об этом пишет РИА Новости.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «‎Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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