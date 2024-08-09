Солдат ВС РФ извинился за критику спецназа «Ахмат»

Боевики ВСУ угрожали расстрелом мирным жителям Курской области, если те будут выходить из своих домов. Об этом изданию News.ru рассказал Владимир Севрюков из села Заолешенка. По его словам, украинские военные повесили флаги на несколько зданий и оставили мирное население в качестве живого щита.