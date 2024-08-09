Солдат ВС РФ извинился за критику спецназа «Ахмат»

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Российский военнослужащий извинился перед бойцами подразделения «Ахмат». Видеообращение опубликовал Telegram-канал «ЧП Грозный 95».
Отмечается, что ранее военный обвинил «Ахмат» в том, что его бойцы в Курской области якобы укрываются за спинами срочников на фоне атаки ВСУ.
После этого инцидента солдат записал видео, в котором назвал свои слова ошибочными и подчеркнул, что именно спецназ «Ахмат» оказывает поддержку срочникам в российском регионе.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который в настоящее время находится на Курском направлении, заявил, что у российской армии достаточной средств и сил для остановки атаки ВСУ.
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После этого инцидента солдат записал видео, в котором назвал свои слова ошибочными и подчеркнул, что именно спецназ «Ахмат» оказывает поддержку срочникам в российском регионе.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который в настоящее время находится на Курском направлении, заявил, что у российской армии достаточной средств и сил для остановки атаки ВСУ.
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Анастасия Чинкова