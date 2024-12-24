В Киеве сильные взрывы и объявлена воздушная тревога

Фото: iStock/Vadven
На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Этим поделились в украинском РБК.
«В Киеве прозвучали взрывы», — сообщает издание.
Сейчас в Киевской области объявлена воздушная тревога. Также в регионе работает до семи средств ПВО. Жителей призвали перейти в укрытия.
Ранее «Радио 1» сообщало об атаке беспилотников ВСУ на военный аэродром Миллерово в Ростове. Из-за упавших БПЛА в лесополосе начался пожар.
Читайте также:
В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Мелитополе прозвучал сильный взрыв из-за работы ПВО
Слюсарь: российская ПВО отражает атаки ВСУ на Ростовскую область
Иван Мусатов