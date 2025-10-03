Украинские БПЛА атаковали Пермский край

03 октября 2025, 09:00

Фото: iStock/DarthArt

Украинские беспилотники нанесли удар по Пермскому краю, попав в жилой дом. Пострадавших жильцов эвакуировали во временное жилье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.





По его словам, спецслужбы продолжают работу на месте происшествия, функционирует оперативный штаб.







«На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — добавил он.