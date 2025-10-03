Украинские БПЛА атаковали Пермский край
Украинские беспилотники нанесли удар по Пермскому краю, попав в жилой дом. Пострадавших жильцов эвакуировали во временное жилье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.
По его словам, спецслужбы продолжают работу на месте происшествия, функционирует оперативный штаб.
«На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — добавил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над российскими регионами.