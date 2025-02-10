Солдат ВС РФ: в Часовом Яре ВСУ используют мирное население как живой щит

Фото: iStock/Irina Piskova
В Часовом Яре украинские войска используют мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс.
«Прикрываются мирным населением. Оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта. То есть используют их как живой щит», – поделился Макс с агентством.
Российский солдат добавил, что в таких случаях в наших бойцов есть определенная тактика ведения боя. С помощью нее военным удается не только сберечь мирных жителей, но и выполнить поставленные боевые задачи.
Читайте также:
Боец ВС РФ: в Дзержинске российские солдаты 27 дней штурмовали девятиэтажный дом
Солдат российской армии закрыл собой сослуживца от украинского обстрела
Спецназ ФСБ работает в Дзержинске, охотясь на ДРГ и корректировщиков — видео
Иван Мусатов