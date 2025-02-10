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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Солдат ВС РФ: в Часовом Яре ВСУ используют мирное население как живой щит

Солдат ВС РФ: в Часовом Яре ВСУ используют мирное население как живой щит

Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

В Часовом Яре украинские войска используют мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс.


«Прикрываются мирным населением. Оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта. То есть используют их как живой щит», – поделился Макс с агентством.

Российский солдат добавил, что в таких случаях в наших бойцов есть определенная тактика ведения боя. С помощью нее военным удается не только сберечь мирных жителей, но и выполнить поставленные боевые задачи.

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В Швеции заявили о начале стадии распада ВСУ
SwebbTV: продвижение ВС РФ на запад Украины привело ВСУ к стадии распада
10 февраля 2025, 14:02

Фото: iStock/Jakub Laichter

Продвижение армии России на запад Украины привело ВСУ к стадии распада. Так считает член Шведской королевской академии Ларс Берн.
«Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада», — заявил Бернн в интервью SwebbTV.

Он также обратил внимание на рост военной мощи армии России и заявил, что она является одной из крупнейшей в мире. Эксперт добавил, что Запад глубоко ошибся, оценивая Россию.

Так, Бернн задался вопросом, зачем же была развернута опосредованная война против России, в результате которой вся Западная Европа теперь разоружена.

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«Подписал приговор»: Зеленский признался в пропаже миллиардов долларов от США
Медведчук: Зеленский подписал себе приговор признанием в пропаже $100 млрд
10 февраля 2025, 13:25

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал себе приговор, когда признался в пропаже 100 миллиардов долларов, выделенных США. Так считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Ранее Зеленский признался агентству Associated Press, что порядка ста миллиардов долларов американской помощи, выделенной для Украины, пропали.

«На сенсацию тянет не само признание исчезновения основной части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор», — заявил Медведчук на портале «Смотрим.ру».

Он также отметил, что американская помощь с самого начала была «ничем не прикрытой коррупционной схемой». По его словам, сразу было понятно, что основная часть выделенных Украине средств до страны не дойдет.

Теперь же Зеленский хочет оправдаться перед администрацией нового президента США Дональда Трампа. Для этого он «сдает» своих сообщников, чтобы «пройти свидетелем, вместо обвиняемого».

Так, Медведчук уверен, что глава киевского режима готов подставить назначенных предыдущими американскими властями чиновников и различных активистов, с которыми Зеленский конфликтовал.

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Мать Верки Сердючки доживала последние годы в нищете, а самого артиста могут отправить на фронт: где сейчас Андрей Данилко
10 февраля 2025, 12:16

Верка Сердючка (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Актер и певец Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, долгое время не навещал свою мать, которая скончалась в 2020 году в поселке под Полтавой. О ее смерти он сообщил только в 2021 году. Как прошли последние годы женщины, расскажет «Радио 1».

Умирала в бедности


Мама Сердючки скончалась в 2020 году в возрасте 82 лет в поселке под Полтавой. Последние годы жизни женщина провела в бедности, проживая в старом сельском доме без водопровода и канализации. При этом сам Данилко обустроил себе комфортное жилье в центре Киева, но не позаботился о бытовых условиях своей матери.

Журналисты НТВ приезжали в дом женщины, когда она была еще жива. Она не высказывала претензий к сыну, лишь отмечала, что он не приезжает и не приглашает ее в гости.

«Без специального разрешения, команды нельзя. А команды не было», — рассказывала женщина.

Мама Верки Сердючки Светлана Ивановна Волкова (фото: кадр из программы НТВ «Ты не поверишь»)

Возможная мобилизация


История вновь привлекла внимание на фоне возможной мобилизации артиста. В сети пользователи резко высказались в его адрес, критикуя его и вспоминая поддержку, которую он получал в России.

«Качал отсюда деньги. Но, похоже, бумеранг к нему уже прилетел. Восхищался Зелебобой — ну, вот теперь пусть получит и распишется», — высказался один из комментаторов.

Отмечается, что 51-летний артист подпадает под призывной возраст. Украинские власти запретили Данилко покидать страну ради коммерческих выступлений.

В качестве альтернативы службе ему предложили участвовать в концертах в поддержку Киева, получив на это разрешение Министерства культуры. Однако на таких мероприятиях за границей Данилко должен находиться под сопровождением представителя спецслужб.

Еще одно условие — перевод гонорара в офис президента, где будет решаться, какую часть средств получит сам артист.

Андрей Данилко (фото: Инстаграм* @v_serduchka)

Власти рассматривают его роль как «бойца» на информационном фронте.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артист может найти свое применение на передовой и что лучшим решением для него станет добровольная сдача в плен с позывным «Волга».

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Украинский БПЛА повредил ЖК «Центральный» в Краснодаре
10 февраля 2025, 12:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник повредил ЖК «Центральный» в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Мэр Краснодара (Евгений Наумов) доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный». БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что территория, атакованная вражеским беспилотником, оцеплена. Проведен поквартирный обход с целью выявления возможных повреждений.

Мэр города держит ситуацию на личном контроле. Жильцам поврежденного дома будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, еще один украинский дрон сбили в поселке Афипском Северского района. Обломки повредили частный дом, но жильцы не пострадали. Имущество будет оперативно восстановлено.

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Солдат ВС РФ: в Часовом Яре ВСУ используют мирное население как живой щит
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Алаудинов заявил об уничтожении основных сил ВСУ, находящихся в Курской области
Алаудинов: ВС РФ ликвидировали большую часть зашедших в Курскую область ВСУ
10 февраля 2025, 11:25

Фото: iStock/Evgeny555

Основная часть ВСУ, зашедших в августе 2024 года на территорию Курской области, ликвидирована. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.
«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», — рассказал Алаудинов.

По его словам, в Курской области в настоящее время остались вражеские подразделения, сформированные из мобилизованных украинцев.
Однако он отметил, что попадаются и спецподразделения ВСУ, а также иностранный легион. Алаудинов подчеркнул, что при встрече противник активно уничтожается.

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