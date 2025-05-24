«Звезда»: В Подмосковье сел самолет с 270 освобожденным из украинского плена

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В Подмосковье приземлился самолет с 270 россиянами, которых освободили из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Стало известно, что военнопленные пройдут реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Напомним, что обмен военнопленными с российской и украинской стороны проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на переговорах в Стамбуле. Из Украины переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, которых захватили ВСУ в ходе своего вторжения в Курскую область. Мирные жители находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.
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Напомним, что обмен военнопленными с российской и украинской стороны проходит в соответствии с договоренностями, достигнутыми 16 мая на переговорах в Стамбуле. Из Украины переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, которых захватили ВСУ в ходе своего вторжения в Курскую область. Мирные жители находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.
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Иван Мусатов