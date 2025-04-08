Солдат ВСУ Батюков заявил, что ему не жалко погибших украинцев, включая детей

Фото: iStock/Michele Ursi
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Батюков стал объектом общественного обсуждения после того, как сделал резкое заявление в своих социальных сетях. В своем посте он откровенно признался, что ему «никогда не жалко гражданских», включая детей, которые становятся жертвами военных действий.
«Каждый раз, когда гибнет какое-то количество гражданских, я спрашиваю — у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?» — написал Батюков, подчеркивая свою позицию относительно ответственности граждан за действия своих близких.
Его слова вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей, которые не могли оставить без внимания такую провокационную точку зрения.
На вопрос о том, касается ли его позиция детей, военнослужащий ответил утвердительно. По его мнению, судьба детей не должна вызывать жалости, если их родители уклоняются от службы в армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Украинские военнослужащие сталкиваются с угрозой со стороны своих же БПЛА под Часовым Яром
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с РФ
Дарья Осипова