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Солдат ВСУ Батюков заявил, что ему не жалко погибших украинцев, включая детей

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Батюков стал объектом общественного обсуждения после того, как сделал резкое заявление в своих социальных сетях. В своем посте он откровенно признался, что ему «никогда не жалко гражданских», включая детей, которые становятся жертвами военных действий.
«Каждый раз, когда гибнет какое-то количество гражданских, я спрашиваю — у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?» — написал Батюков, подчеркивая свою позицию относительно ответственности граждан за действия своих близких.

Его слова вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей, которые не могли оставить без внимания такую провокационную точку зрения.

На вопрос о том, касается ли его позиция детей, военнослужащий ответил утвердительно. По его мнению, судьба детей не должна вызывать жалости, если их родители уклоняются от службы в армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#бпла
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#рф
ВСУ перебрасывают к Олешне Курской области новые подразделения
08 апреля 2025, 09:19

Фото: iStock/IherPhoto

Вооруженные силы Украины усиливают свои позиции, перебрасывая новые подразделения в направлении хутора Олешня, расположенного в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, также наблюдается перемещение украинских войск на участок государственной границы в районе населенного пункта Беловоды в Сумской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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#всу
#солдат
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Житель Узбекистана получил 7 лет колонии за вербовку сограждан для участия в СВО
08 апреля 2025, 09:01

Фото: iStock/simpson33

В Мархаматском районном суде Андижанской области Узбекистана 39-летний местный житель был приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы за вербовку соотечественников для участия в российской специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации суда, подсудимый, действуя через мессенджер WhatsApp, вступил в сговор с гражданином России с целью отправки жителей Узбекистана на СВО. Он был задержан в аэропорту Ферганы в июле 2024 года, когда пытался отправить узбекистанца в Россию.

Суд признал его виновным по статье 154 часть 2, которая касается вербовки и использования наемников в вооруженных конфликтах. Подсудимый полностью признал свою вину. Наказание, предусмотренное данной статьей, составляет от семи до 12 лет лишения свободы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#суд
#владимир путин
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#сво
#всу
#солдат
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Украинские военнослужащие сталкиваются с угрозой со стороны своих же БПЛА под Часовым Яром
Украинские заградотряды убивают своих FPV-дронами
08 апреля 2025, 07:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром активно выполняют функции заградотрядов, уничтожая тех своих солдат, кто пытается сложить оружие или покинуть позиции. Об этом сообщил украинский военнопленный, который рассказал о ситуации на фронте, пишет РИА Новости.
По словам пленного штурмовика, многие украинские военнослужащие стремятся сдаться в плен или покинуть свои позиции, однако опасаются расправы со стороны собственных командиров.

«Многие пацаны ушли в СОЧ (самовольное оставление части – ред.). Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают! Нам повезло, что ваши не убили нас во время штурма», — отметил он.

Город Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артемовском и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого населенного пункта может открыть российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#президент
#донбасс
#сво
#рф
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 23 БПЛА ВСУ
08 апреля 2025, 07:23

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, 19 БПЛА были сбиты над Курской областью, а 4 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что ВСУ разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трамп
#дроны
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Трамп прокомментировал перспективы решения украинского конфликта
Трамп: США проводят встречи с РФ и Украиной, приближаясь к достижению цели
08 апреля 2025, 03:14

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон проводит переговоры с Россией и Украиной для поиска решений по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.
Трамп выразил недовольство продолжающимися боевыми действиями, назвав их «ужасными», но отметил прогресс в диалоге с обеими сторонами.

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели)», — заявил он журналистам в ответ на вопросы про ситуацию между Россией и Украиной.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон не будет предсказывать возможные уступки Киева и Москвы, оставляя это на усмотрение переговорных команд. Администрация США акцентирует, что ключевые решения должны приниматься с учётом интересов всех участников процесса.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их.

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