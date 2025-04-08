Украинские военнослужащие сталкиваются с угрозой со стороны своих же БПЛА под Часовым Яром

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром активно выполняют функции заградотрядов, уничтожая тех своих солдат, кто пытается сложить оружие или покинуть позиции. Об этом сообщил украинский военнопленный, который рассказал о ситуации на фронте, пишет РИА Новости.
По словам пленного штурмовика, многие украинские военнослужащие стремятся сдаться в плен или покинуть свои позиции, однако опасаются расправы со стороны собственных командиров.
Город Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артемовском и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого населенного пункта может открыть российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Многие пацаны ушли в СОЧ (самовольное оставление части – ред.). Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают! Нам повезло, что ваши не убили нас во время штурма», — отметил он.
Город Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артемовском и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого населенного пункта может открыть российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова