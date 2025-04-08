Украинские военнослужащие сталкиваются с угрозой со стороны своих же БПЛА под Часовым Яром

Украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром активно выполняют функции заградотрядов, уничтожая тех своих солдат, кто пытается сложить оружие или покинуть позиции. Об этом сообщил украинский военнопленный, который рассказал о ситуации на фронте, пишет РИА Новости.