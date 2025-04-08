Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, 19 БПЛА были сбиты над Курской областью, а 4 — над Белгородской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что ВСУ разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что ВСУ разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова