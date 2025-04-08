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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 23 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны России успешно ликвидировали 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, 19 БПЛА были сбиты над Курской областью, а 4 — над Белгородской областью.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что ВСУ разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские военнослужащие сталкиваются с угрозой со стороны своих же БПЛА под Часовым Яром
Украинские заградотряды убивают своих FPV-дронами
08 апреля 2025, 07:43

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром активно выполняют функции заградотрядов, уничтожая тех своих солдат, кто пытается сложить оружие или покинуть позиции. Об этом сообщил украинский военнопленный, который рассказал о ситуации на фронте, пишет РИА Новости.
По словам пленного штурмовика, многие украинские военнослужащие стремятся сдаться в плен или покинуть свои позиции, однако опасаются расправы со стороны собственных командиров.

«Многие пацаны ушли в СОЧ (самовольное оставление части – ред.). Многие ищут возможность, чтобы сдаться в плен. Там везде наши FPV. Страшно сдаваться, свои же поубивают! Нам повезло, что ваши не убили нас во время штурма», — отметил он.

Город Часов Яр имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Артемовском и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Освобождение этого населенного пункта может открыть российским войскам возможность для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Трамп прокомментировал перспективы решения украинского конфликта
Трамп: США проводят встречи с РФ и Украиной, приближаясь к достижению цели
08 апреля 2025, 03:14

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон проводит переговоры с Россией и Украиной для поиска решений по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.
Трамп выразил недовольство продолжающимися боевыми действиями, назвав их «ужасными», но отметил прогресс в диалоге с обеими сторонами.

«Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели)», — заявил он журналистам в ответ на вопросы про ситуацию между Россией и Украиной.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон не будет предсказывать возможные уступки Киева и Москвы, оставляя это на усмотрение переговорных команд. Администрация США акцентирует, что ключевые решения должны приниматься с учётом интересов всех участников процесса.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их.

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Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с РФ
РИА Новости: ВСУ перебросили колумбийских наемников на границу с Курской областью
07 апреля 2025, 23:48

Фото: iStock/Olena_Z

Вооружённые силы Украины (ВСУ) разместили колумбийских наёмников в районе урочища Глубокое на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщил источник в российской группировке войск «Север» в беседе с РИА Новости.
«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказал собеседник агентства, ссылаясь на данные разведки.
Ранее командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтвердил украинским СМИ присутствие колумбийцев в составе штурмовых подразделений, дислоцированных в Курской области. По его словам, в апреле ожидается прибытие ещё 200 наёмников.

Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявил РИА Новости, что официальных данных о числе граждан страны на стороне Украины нет, но известно о 70–80 погибших. В конце марта родственники колумбийских наёмников провели акцию протеста у МИД в Боготе, требуя информации о судьбе близких.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ взломали оборонные порядки украинских войск по линии населённых пунктов Шевченко — Вольное поле, что позволило выйти к Шевченко. Село расположено на границе ДНР и Запорожской области.

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#всу
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#украина
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В ДНР сожгли бункеры, построенные одним из богатейших олигархов Украины
Бойцы ВС РФ в ДНР сожгли бункеры, построенные украинским олигархом Ахметовым
07 апреля 2025, 21:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские войска перед освобождением Андреевки в ДНР сожгли украинские бункеры, создание которых финансировал олигарх, один из богатейших людей Украины Ринат Ахмедов. Об этом сообщил боец ВС РФ с позывным Харам, слова которого приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что бункеры были заготовлены заранее. Судя по их состоянию, они были построены около двух лет назад. Также были заблаговременно проведены все коммуникации.

По словам Харама, в одном из таких бункеров российские бойцы ликвидировали португальских наёмников.

Впервые с такими убежищами военнослужащие ВС РФ столкнулись на подходах к Андреевке. В этом районе их было обнаружено свыше десяти.

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Екатерина Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет известного блогера
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить военный билет блогера Михаила Литвина
07 апреля 2025, 21:09

Екатерина Мизулина (фото: @ekaterina_mizulina)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросил Генпрокуратуру проверить военный билет известного блогера Михаила Литвина, якобы купившего документ за деньги. В своём Telegram-канале общественница также опубликовала обращения участников СВО, возмутившихся высказываниями Литвина.
Мизулина написала, что участники боевых действий обратились в правоохранительные органы с просьбой повести проверку сведений о покупке военного билета блогером. После СМИ сообщили, что прокуратура якобы начала проведение проверки, однако общественность до сих пор ждёт результатов.
Михаил Литвин (фото: Telegram @litvintm)

Руководитель «Лиги безопасного интернета» выразила надежду, что прокуроры обратят внимание на обращения военнослужащих ВС РФ.

Также она добавила, что и сама направит в Генпрокуратуру соответствующее обращение.

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