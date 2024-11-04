Солдат ВСУ обрадовался воде из рук бойца ВС РФ

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Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе штурмовиков ВС РФ, так как командование бросило его без воды и еды на пять дней. Об этом рассказал российский военный с позывным «Аю» в беседе с РИА Новости. По его словам, украинец был рад, когда его угостили водой.
«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее - пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но «Баба Яга» к ним так и не прилетела», — пояснил он.«Аю» также рассказал, что во время штурмов среди ВСУ встречаются те, кто не сдается и бьется до последнего, но «это именно фанатики», которых осталось очень мало. Мобилизованные украинцы и контрактники, отметил боец ВС РФ, в основном предпочитают сдаваться в плен.
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