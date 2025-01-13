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Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Корсунов заявил, что киевские власти ведут солдат на верную гибель, а воинские части скрывают найденные тела, чтобы избежать выплат компенсаций семьям погибших. Об этом он сообщил в интервью журналисту Сергею Любарскому, пишет РИА Новости.
По его словам, государство использует схему, при которой солдаты, признанные пропавшими без вести, не получают статус погибших, что позволяет избежать финансовых обязательств.
Корсунов отметил, что семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказать смерть своих близких. Он также выразил недовольство по поводу ситуации на фронте и заявил, что солдаты чувствуют себя заложниками, в то время как «чужие люди» зарабатывают на их страданиях.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Корсунов отметил, что семьи вынуждены обращаться в суд, чтобы доказать смерть своих близких. Он также выразил недовольство по поводу ситуации на фронте и заявил, что солдаты чувствуют себя заложниками, в то время как «чужие люди» зарабатывают на их страданиях.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова