В Кремле пояснили быстрое присвоение звания Героя РФ победившему в схватке солдата ВСУ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Звание Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, который в рукопашной схватке победил украинского солдата, присвоили быстро, так как его к награде представил президент РФ Владимир Путин, объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть определенный порядок, он (Григорьев — ред.) был представлен к награде, президент принял такое решение», — пояснил Песков.
11 января стало известно, что Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Григорьеву. В указе отмечается, что высокой награды российский боец удостоен за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга.
Видео ножевого боя бойца ВС РФ Андрея Григорьева с украинским боевиком появилось в сети 2 января. Сначала между мужчинами произошла перестрелка, а после они перешли к рукопашной схватке на ножах. Российский военный тяжело ранил противника. В результате украинец признал, что россиянин является «лучшим бойцом в мире», а также попросил дать спокойно умереть. После этого он совершил самоубийство.
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Элина Позднякова