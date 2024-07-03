Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Военный Вооруженных сил Украины во время боестолкновения пытался расстрелять со спины двух сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Мобилизованный из Киевской области Алексей Давыденко, который был ранен в результате этого инцидента, рассказал, что позиции начали штурмовать. Он побежал отражать наступление. Один из сослуживцев решил расстрелять его с товарищем.
Военный отметил, что стрелявший пытался убежать, но его FRV-дроном или чем-то накрыло. После этого Алексей Давыденко сдался в плен. В России ему провели две операции.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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«Я только услышал сзади очередь, и мы вдвоем упали. Тот выбежал, который стрелял, он из наших был. Я упал, один из наших сразу мне помощь оказал и второму, но второй не выжил, много крови сразу потерял, ему бедро разворотило», — рассказал он.
Военный отметил, что стрелявший пытался убежать, но его FRV-дроном или чем-то накрыло. После этого Алексей Давыденко сдался в плен. В России ему провели две операции.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова