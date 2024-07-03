Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova
Шифрованные обозначения украинских военных для радиосвязи были найдены в блокноте испаноговорящего наемника, который нашли на позициях Вооруженных сил Украины, информирует РИА Новости.
Блокнот военные ВС РФ нашли после штурма опорного пункта Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. В нем записаны шифрованные обозначения различных родов войск и боевых единиц. Ранее мобилизованный из Самары с позывным «Чешир» рассказал, что блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику. Он записывал в него слова, чтобы общаться с военными ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Наемник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за подготовки базы к удару с воздуха
Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Наемник Сирен обвинил ВСУ в дилетантизме из-за подготовки базы к удару с воздуха
Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере
ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах
Дарья Осипова