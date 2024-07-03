ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах

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Житель Приморья арестован по обвинению в передаче Главному управлению разведки Министерства обороны Украины данных об уязвимых местах на железной дороге. Об этом сообщает региональное погрануправление Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
В сообщении говорится, что сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность жителя региона, который был причастен к госизмене. Следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю на мужчину возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к действиям против безопасности государства. Согласно информации следствия, мужчина, являясь «сторонником киевского режима и украинских националистических структур», разместил в социальных сетях материалы, которые содержали призывы к деятельности, направленной против госбезопасности России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова