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ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах

03 июля 2024, 04:05
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Житель Приморья арестован по обвинению в передаче Главному управлению разведки Министерства обороны Украины данных об уязвимых местах на железной дороге. Об этом сообщает региональное погрануправление Федеральной службы безопасности Российской Федерации.


В сообщении говорится, что сотрудниками ФСБ была пресечена противоправная деятельность жителя региона, который был причастен к госизмене. Следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю на мужчину возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к действиям против безопасности государства. Согласно информации следствия, мужчина, являясь «сторонником киевского режима и украинских националистических структур», разместил в социальных сетях материалы, которые содержали призывы к деятельности, направленной против госбезопасности России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере
03 июля 2024, 04:59

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Командир штурмовой группы ВСУ Валентин Гриднев, который сдался в плен, рассказал, что военные Вооруженных сил Украины в Часовом Яре раздавили сослуживца на бронированном гусеничном транспортере. Об этом информирует РИА Новости.
Произошло это из-за того, что военные ВС РФ заняли второй этаж здания, в котором находилось подразделение командира. Бойцы нацбата «Кракен» должны были прикрывать боевиков ВСУ, но вышли из боя. Гриднев запросил подкрепление, однако российские военные ликвидировали группу солдат Вооруженных сил Украины на подходе, после чего была вызвана эвакуационная машина.

«Все так быстро произошло, после этого «мотолыга» рванула, сначала задом, начала разворачиваться. Я не видел, но, говорят, парень хотел оббежать ее. И просто его «мотолыгой» переехали», — рассказал военнопленный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ФСБ задержала жителя Приморья за передачу ГУР Украины данных об уязвимых местах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Снайперы отряда «Невский» уничтожили снайпера ВСУ в дуэли под Часов Яром
03 июля 2024, 03:39

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Военные ВС РФ из отряда «Невский» встретились в снайперской дуэли с парой профессиональных стрелков боевиков ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам российских бойцов, весной они выполняли военные задачи недалеко от города Часов Яр. Командование Вооруженных сил Украины прислало снайперскую пару, которая должна была вычислить и уничтожить российских стрелков.

«Мы точно знали, что они придут по нашу душу. Иногда приглашают иностранцев, но в тот раз, как я понял, была именно украинская двойка. У противника тоже есть профессионалы», — поделились в беседе они.

Для того чтобы вычислить позиции снайперов ВСУ, нашим военным пришлось потратить почти сутки. Боевики выдали себя, когда решили сменить позицию. По словам военного ВС РФ, он выстрелил в украинского пулеметчика в соседней посадке.

«Они засекли наш выстрел и начали спешно перекладываться. Я заметил, как мелькнула винтовка, и сделал второй выстрел. Дальше все как в кино», — рассказал один из российских военных.

По его словам, один из снайперов Вооруженных сил Украины остался жив. Он скрылся. Второго удалось ликвидировать.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
03 июля 2024, 03:24

Фото: istockphoto/zim286

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске Краснодарского края. Об этом написал глава города Андрей Кравченко в своем Tеlegram-канале.
Ранее он сообщал об опасности атаки безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко просил жителей сохранять спокойствие, а также не выходить на улицу, набережную или к морю.

Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать территорию Российской Федерации. Военные ВС РФ успешно пресекают эти попытки каждый день.

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#спецоперация
#владимир зеленский
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Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
03 июля 2024, 03:14

Фото: istockphoto/6ved

Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе звучит сирена и попросил жителей сохранять спокойствие, а также не выходить на улицу, набережную или к морю.

«Жители первой береговой линии: если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал глава города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Харькове прогремел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Харькове прогремел взрыв
«Общественное»: в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога
03 июля 2024, 02:44

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
До этого мэр города Игорь Терехов сообщал об очередном взрыве в Харькове. Данные о повреждениях отсутствовали.

Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины.

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Орбан: у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для переговоров
03 июля 2024, 01:48

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер попросил украинского лидера рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. По словам Орбана, у Зеленского сомнения на этот счёт.

«Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить», — объяснил премьер.

Ранее депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
Боуз: Россия видит расположение всех самолетов на территории Украины
03 июля 2024, 00:55

Фото: istockphoto/Diy13

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X написал, что Российская Федерация все контролирует, а также уничтожает западные самолеты в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. На следующий день МО РФ констатировало, что военные ВС РФ поразили 7 украинских самолетов Су-27 при ракетном ударе по аэродрому Миргород в Полтавской области.

«Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все», — написал журналист.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинские власти принудительно эвакуируют детей из общины в Харьковской области

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Украинские власти принудительно эвакуируют детей из общины в Харьковской области
02 июля 2024, 23:49

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские власти принудительно эвакуируют детей из в Волчанской общины, которая расположена в Харьковской области. Об этом сообщил глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, пишет РИА Новости.
«Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы с РФ», — сказал он.

По его словам, в городе Волчанске остаются около 30 человек. Они отказываются уезжать. В общей сложности на территории общины остаются две с половиной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что удары по складу с боекомплектами, где ремонтировалась техника боевиков ВСУ, а также по производству беспилотников зафиксировали в Харькове. В зданиях размещались оборудованные под запуск беспилотников пикапы. К месту, где произошел взрыв, направлялись, примерно, десять машин скорой помощи.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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«Такого наступления не было со времен Артемовска»: майор ВСУ жалуется на продвижение ВС РФ
Майор ВСУ Лапин: Россия каждый день занимает новые территории при наступлении
02 июля 2024, 22:13

Фото: istockphoto/TebNad

Майор ВСУ Игорь Лапин пожаловался, что Россия каждый день занимает новые территории, а столь интенсивного наступления не было со времен Артемовска. На это офицер посетовал в эфире телеканала «Прямой». Лапин заявил, что если взглянуть на карту, станет понятно, что каждый день Россия занимает новые позиции.
«Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», — пояснил он.
Майор в отставке добавил, что столь интенсивного наступления ВС РФ, как сейчас, не было со времен взятия Артемовска.

«Мы воюем с очень серьезным противником», — констатировал Лапин.
Ранее боец ВС РФ с позывным Farm сообщил, что российский дрон при помощи одного лишь дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Точный удар уничтожил порядка 120-140 взрывных устройств на участке длиной в 200 метров.

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