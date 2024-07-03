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Военные группировки войск «Центр» высокоточным боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк США Abrams на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в МО РФ.
Выстрел по танку был произведен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции. Военные ВС РФ получили координаты цели от расчета БПЛА, прибыли на огневую позицию, а после точным попаданием уничтожили танк Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Часовом Яре раздавили сослуживца на гусеничном транспортере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова