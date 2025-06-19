Солдат ВСУ подтвердил наличие на Украине «черных трансплантологов»
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен солдата ВСУ. В его телефоне были найдены жуткие кадры, которые украинский боец отправлял своей сестре, передает mk.ru.
Уточняется, что ролик в телефоне пленного является очередным доказательством работы «черных трансплантологов» на переднем крае обороны ВСУ. По словам украинского боевика, раненого сослуживца из его бригады «порезали на органы».
На кадрах рядом с телом были замечены брошенные контейнеры для изъятия органов, медицинские перчатки и черные пакеты для трупов. Пленный пояснил, что видео он снял в населенном пункте Шляховое Херсонской области.
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