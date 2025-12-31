31 декабря 2025, 03:05

РИА Новости: солдат ВСУ помог раненому российскому бойцу

Фото: iStock/РИА Новости

Украинский военнослужащий Сергей Шевченко попал под атаку своих же беспилотников и помог бойцу ВС России, который получил ранение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на показания солдата.





Согласно его рассказу, в момент атаки тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-Яга» он находился в здании, однако удар был такой силы, что крыша рухнула. Очнувшись, Шевченко услышал крики и обнаружил раненого солдата ВС России.



«Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее...», — подчеркнул военнослужащий.