РИА Новости: солдат ВСУ помог раненому российскому бойцу
Украинский военнослужащий Сергей Шевченко попал под атаку своих же беспилотников и помог бойцу ВС России, который получил ранение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на показания солдата.
Согласно его рассказу, в момент атаки тяжелого беспилотника ВСУ «Баба-Яга» он находился в здании, однако удар был такой силы, что крыша рухнула. Очнувшись, Шевченко услышал крики и обнаружил раненого солдата ВС России.
«Я его перевязал, он раненый был. Я ему дал бинты, обезболивающее...», — подчеркнул военнослужащий.По его словам, оба дождались сослуживцев пострадавшего, после чего украинец сдался в плен.
