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Военнослужащие 150-го мотострелкового полка, входящие в состав группировки войск «Север», провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Викторовка в Курской области. В ходе операции был взят в плен украинский военнослужащий, который сообщил о тактике отступления сил ВСУ, оставляющих за собой отряды для блокирования продвижения российских войск. Об этом пишет ТАСС.
Командир батальона с позывным Мажор рассказал, что, несмотря на попытки противника замедлить наступление, его подразделение выполнило боевой приказ, обойдя Викторовку с двух сторон и уничтожив пулеметный расчет, прикрывавший отход украинских сил.
Полученная информация от пленного позволила российским войскам продвинуться к рубежам Казачьей Локни, где в сотрудничестве с подразделениями 155-й и 34-й бригад морской пехоты была проведена дозачистка населенного пункта и эвакуация гражданского населения. Жителям оказали медицинскую и продовольственную помощь.
В результате наступательных действий силы Российской Федерации освободили несколько населенных пунктов, включая Казачью Локню и другие. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
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Полученная информация от пленного позволила российским войскам продвинуться к рубежам Казачьей Локни, где в сотрудничестве с подразделениями 155-й и 34-й бригад морской пехоты была проведена дозачистка населенного пункта и эвакуация гражданского населения. Жителям оказали медицинскую и продовольственную помощь.
В результате наступательных действий силы Российской Федерации освободили несколько населенных пунктов, включая Казачью Локню и другие. Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
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Дарья Осипова