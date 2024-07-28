Украинский пленный: ВСУ потеряли 50% бригады во время контрнаступления

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Украинские войска при попытке контрнаступления на Запорожском направлении летом 2023 года потеряли половину списочного состава 31-й отдельной механизированной бригады. Соединение так и не смогло полностью восстановиться от потерь.
Об этом в разговоре с ТАСС рассказал украинский военнопленный Валерий Костюченко, служивший в этой бригаде. Он признал, что «контрнаступление не очень удалось», были большие потери боевой техники и личного состава. Когда численность бригады уменьшилась наполовину, её перебросили на Авдеевское направление. Но в таком составе, по словам пленного, бригада едва могла удерживать оборону.
Костюченко сдался в плен российским войскам несколько дней назад. Это произошло на Покровском направлении. На тот момент из украинского подразделения, удерживавшего позиции, в живых остался он один.
Читайте также:
В Минобороны рассказали, как боец ВСУ перешёл на сторону России
RTBF: Новобранцы ВСУ не хотят воевать за Украину
Пленный: батальон ВСУ был уничтожен из-за командиров «под веществами»
Александр Бойцов