Западные военные уже находятся в рядах ВСУ

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Небольшое количество действующих стран Запада уже находится на Украине, они помогают настраивать программное обеспечение западного оружия. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
«На Украине находится небольшое число западных военных, состоящих на действительной военной службе. Они помогают с настройкой программного обеспечения западного высокотехнологичного оружия, такого как средства ПВО и крылатые ракеты», — говорится в статье.
Кроме того, по информации издания, в рядах ВСУ уже воюют западные элитные военные, многие из них ранее служили во французском Иностранном легионе, еще до того, как отправились на Украину.
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Элина Позднякова