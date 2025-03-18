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Полковник запаса Тимур Сыртланов, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», сообщил о задержании граждан иностранных государств, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью газете «Московский комсомолец».
Сыртланов отметил, что среди задержанных есть граждане Германии, Франции, Польши, Великобритании и значительное количество колумбийцев. По его словам, большинство из них были ликвидированы в ходе боевых действий, однако некоторые были взяты в плен.
Полковник объяснил, что информация о количестве и судьбе иностранных бойцов не была обнародована, так как с пленными сейчас работают следственные органы. Он предположил, что в ближайшее время может быть предоставлена дополнительная информация о задержанных и названы их имена.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Полковник объяснил, что информация о количестве и судьбе иностранных бойцов не была обнародована, так как с пленными сейчас работают следственные органы. Он предположил, что в ближайшее время может быть предоставлена дополнительная информация о задержанных и названы их имена.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова