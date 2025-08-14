Солдат ВСУ сдался в российский плен по совету родителей

14 августа 2025, 03:43

Фото: iStock/Diy13

Украинский военнослужащий Алексей Левченко сдался в плен российским войскам по совету своих родителей. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.





Родители солдата рекомендовали ему покинуть позиции ВСУ и выйти на российскую территорию, сдаться в плен. Они объяснили, что сыну стоит связаться с родственниками в России.





«Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию», — объяснил пленный.