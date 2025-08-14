Солдат ВСУ сдался в российский плен по совету родителей
Украинский военнослужащий Алексей Левченко сдался в плен российским войскам по совету своих родителей. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.
Родители солдата рекомендовали ему покинуть позиции ВСУ и выйти на российскую территорию, сдаться в плен. Они объяснили, что сыну стоит связаться с родственниками в России.
«Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию», — объяснил пленный.Он последовал совету родителей: оставил оружие под Сумской областью во время поисков воды, и уже через несколько дней вышел к позициям ВС РФ. При этом боец даже снял бронежилет.
Левченко, мобилизованный в декабре 2024 года, ранее перевёз свою семью и родителей из Лисичанска в Полтаву после начала СВО.