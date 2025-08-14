Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград
Волгоград вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. Местные жители сообщают о серии взрывов и работе систем ПВО, пишет Telegram-канал SHOT.
По свидетельствам горожан, после 02:30 ночи в Красноармейском районе прозвучало не менее 5–7 мощных хлопков. Падение обломков сбитого дрона ВСУ вызвало возгорание с густым дымом в одном из кварталов. На момент публикации этих сведений официального подтверждения или комментария властей не поступало.
Ранее в качестве меры предосторожности аэропорт Волгограда ввёл временные ограничения на приём и вылет воздушных судов.
Напомним, что 13 августа в Белгородской области еще двое мирных жителей получили ранения из-за атак украинских беспилотников. Под удар попали на сёла Нечаевка и Болдыревка.
