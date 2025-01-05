Солдат ВСУ высмеял упавшего товарища, после чего наступил на мину

Фото: istockphoto/Irina Piskova
Украинский солдат посмеялся над «побратимом», который споткнулся и упал во время бега по пересечённой местности. Однако через несколько секунд хлопец сам наступил на мину, и ему резко стало не до смеха.
Видео с нашлемной камеры украинского солдата с позывным Уголёк опубликовал телеграм-канал «Война. История. Оружие». Военнослужащий ВСУ вместе с напарником куда-то вместе бегут под обстрелом. Товарищ внезапно спотыкается и падает.
Через несколько десятков шагов он наступает на спрятанную в траве мину и падает сам уже после взрыва. Крича от боли и ругаясь, солдат просит у товарищей кровоостанавливающие пакеты.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, прокомментировали видео администраторы телеграм-канала. В данном случае — сапёры, причём неизвестно, чьи, так как мина вполне могла быть и украинской.
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«Да ты ... (надоел - ред.)», — со смехом говорит ему Уголёк и продолжает бег.
Через несколько десятков шагов он наступает на спрятанную в траве мину и падает сам уже после взрыва. Крича от боли и ругаясь, солдат просит у товарищей кровоостанавливающие пакеты.
«Уголёк — 300-й», — слышен голос за кадром.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, прокомментировали видео администраторы телеграм-канала. В данном случае — сапёры, причём неизвестно, чьи, так как мина вполне могла быть и украинской.
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Александр Бойцов