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Солдат ВСУ высмеял упавшего товарища, после чего наступил на мину

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Украинский солдат посмеялся над «побратимом», который споткнулся и упал во время бега по пересечённой местности. Однако через несколько секунд хлопец сам наступил на мину, и ему резко стало не до смеха.
Видео с нашлемной камеры украинского солдата с позывным Уголёк опубликовал телеграм-канал «Война. История. Оружие». Военнослужащий ВСУ вместе с напарником куда-то вместе бегут под обстрелом. Товарищ внезапно спотыкается и падает.

«Да ты ... (надоел - ред.)», — со смехом говорит ему Уголёк и продолжает бег.



Через несколько десятков шагов он наступает на спрятанную в траве мину и падает сам уже после взрыва. Крича от боли и ругаясь, солдат просит у товарищей кровоостанавливающие пакеты.

«Уголёк — 300-й», — слышен голос за кадром.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, прокомментировали видео администраторы телеграм-канала. В данном случае — сапёры, причём неизвестно, чьи, так как мина вполне могла быть и украинской.

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Хинштейн высказался о наступлении ВСУ в Курской области
Хинштейн призвал курян воздержаться от самовольного возвращения в серую зону
05 января 2025, 16:25

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался о новом наступлении ВСУ в регионе. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик заявил, что считает неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия армии и оценивают ситуацию в зоне боевых действий. Он призвал жителей Курской области доверять только официальным источникам, в частности, информации от Минобороны России.

Также Хинштейн убедительно попросил граждан воздержаться от самовольного возвращения в населённые пункты Курской области, находящиеся в так называемой «серой зоне», поскольку сейчас это небезопасно.

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#контрнаступление
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Новое наступление ВСУ в Курской области: первые итоги, сводка от военкоров, ситуация сейчас
05 января 2025, 16:06

Фото: iStock/Nzpn

Вооруженные силы Украины осуществили новую попытку контратаки, направив штурмовую группу к хутору Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Атака началась примерно в 9 утра в воскресенье. Украинские войска использовали два танка, машину разграждения и двенадцать боевых бронированных машин (ББМ) с десантом, стремясь остановить продвижение российских сил в этом направлении. Что происходит в курском приграничье в настоящее время расскажет «Радио 1».

Новое наступление ВСУ в Курской области 5 января


По информации Минобороны России, российские войска успешно отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в Курской области, сохранив свои позиции. Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной.

В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных и стольких же десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригаде морской пехоты и соединениям территориальной обороны. Противник был отброшен из районов 15 населенных пунктов, среди которых Дарьино, Леонидово, Малая Локня и Суджа. Потери украинских войск в Курской области достигли почти 50 тысяч военнослужащих.

Потери ВСУ в Курской области


С момента вторжения в Курскую область украинские силы понесли значительные потери — почти 50 тысяч (49 010) военнослужащих. Кроме того, противник лишился 73 танков, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортеров, 1461 ББР, 340 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая 13 Himars и 6 MLRS.

Фото: iStock/zabelin

Обстановка в Курской области сейчас


Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в своем телеграм-канале, что ВС РФ отбили атаку ВСУ и осуществили попытки контратак. Противник сумел занять большую часть Черкасского Поречного и с утра пытался пробиться к Бердину.

Он также рассказал о выдвижении частей противника в район Дарьино и на сопредельной территории Сумской области. Противник также атакует в районе Леонидово, направляясь к Новоивановке, но пока использует лишь небольшие силы, что похоже на разведку боем.

Военный волонтер Роман Алехин опроверг слухи о том, что ВСУ якобы смогли занять хутор Бердин у Суджи. Он уточнил, что хутор и направление Большого Солдатского удерживают группы спецназа «Ахмат», находящиеся под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Алехин подчеркнул, что эти бойцы не позволили противнику прорваться к Курску в августе и не дадут им достичь цели сейчас. Он также отметил, что противник начал активно использовать квадроциклы и багги после высадки десанта, а на Большесолдатском направлении стали вводить в бой танки.

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#солдат
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Украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС
05 января 2025, 15:37

Фото: iStock/AB Photography

Украинский беспилотник попытался атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в районе часа ночи беспилотник ВСУ был сбит российской системой ПВО в Воронежской области. Выяснилось, что его целью была Нововоронежская АЭС.

В результате предотвращённой атаки дрона никто не пострадал, также не зафиксировано разрушений инфраструктуры станции и близлежащих населённых пунктов.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские войска стремительно продвигаются вперёд в зоне СВО, что говорит о скором взятии под контроль всей территории ДНР и ЛНР.

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#беспилотник
#всу
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#вс рф
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Ещё две украинские ракеты сбиты над Курской областью
05 января 2025, 15:28

Фото: iStock/bpawesome

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё две украинские ракеты в небе над Курской областью. Об этом сообщил оперативный штаб регионального правительства в своём Telegram-канале.
В сообщении выражена благодарность операторам систем ПВО, которые успешно стравляются с целями.

Ранее в этот день в оперштабе Курской области уже сообщали об одной сбитой ракете ВСУ в приграничном районе региона.

В воскресенье 5 января украинские войска предприняли попытку совершения нового наступления на Курском направлении. Однако, по сообщениям Минобороны, они были встречены бойцами группировки «Север», которые успешно отражают атаки. В настоящее время бои на этом направлении продолжаются.

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#ракета
#вс рф
#пво
#курская область
#минобороны рф
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В Ростовской области во время ночной атаки ВСУ был ранен семилетний ребёнок
05 января 2025, 15:14

Фото: istockphoto/aapsky

Во время массовой атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область в ночь на 5 января в Неклиновском районе пострадал семилетний ребёнок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
В своём телеграм-канале он уточнил, что мальчик находился у себя дома, когда в здание попали обломки сбитого беспилотника. Пострадавшего ребёнка экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи Таганрога. Врачи провели все необходимые медицинские процедуры. В настоящее время жизни мальчика ничто не угрожает.

В ночь на 5 января дежурные силы ПВО в небе над Ростовской областью сбили 37 украинских беспилотников. В ходе массовой атаке, по словам Слюсаря, дроны ВСУ были ликвидированы в том числе в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах.

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#ростовская область
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Минобороны: ВС РФ отразили две атаки штурмовиков ВСУ в Курской области
05 января 2025, 14:48

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска отразили две массированные контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. В боевых действиях приняли участие подразделения группировки войск «Север».
Подробностями сражений на территории российского региона поделилась с журналистами пресс-служба министерства обороны РФ. Российские части в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх механизированных и четырёх десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Кроме того, были рассеяны бригада морской пехоты и пять соединений территориальной обороны. В результате противник был отброшен в окрестностях 15-ти населённых пунктов, среди которых Малая Локня и Суджа, где ВСУ активно пытались укрепить и расширить занимаемый ими плацдарм.

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#всу
#рф
#служба
#курская область
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Ганчев сообщил о скором окружении нескольких сёл в Харьковской области
Ганчев: ВС РФ успешно продвигаются к Купянску
05 января 2025, 14:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска активно продвигаются к Купянску. В скором времени несколько близлежащих населённых пунктов могут оказаться в окружении, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
На данном участке фронта продолжаются активные боевые действия. Расстояние до Купянска сокращается, и, исходя из оперативной обстановки, в скором времени часть близлежащих населённых пунктов может попасть под окружение ВС РФ.

Ганчев отметил, что сразу же после захода российских военных в сёла, туда приезжают сотрудники гражданской администрации, которые помогают начать выстраивание мирной жизни.

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#харьковская область
#вс рф
#всу
#сво
#военные
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В Минобороны России высказались о новом наступлении ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ предприняли попытку контратаки на Курском направлении
05 января 2025, 14:20

Фото: iStock/vladj55

ВСУ предприняли попытку контратаки около хутора Бердин в Курской области. Российская группировка «Север» нанесла им поражение, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
В районе 09:00 мск 5 января украинские войска предприняли попытку контратаки, целью которой была остановка наступления ВС РФ на Курском направлении. ВСУ следовали в направлении Бердина в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.

В результате артиллерия и авиация ВС РФ нанесли им поражение. ВСУ лишились двух танков, машины разграждения и семи бронированных машин.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских военных формирований продолжается.

Суточные потери ВСУ на Курском направлении в зоне ответственности группировки «Север» составили порядка 340 бойцов убитыми и ранеными.

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#минобороны рф
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
#военные
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«Ходят в гражданском»: в ВСУ заявили о плохом отношении украинцев к людям в форме
Комбриг ВСУ Билецкий: украинцы плохо относятся к людям в военной форме
05 января 2025, 13:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ боятся ходить в военной форме по улицам. Об этом сообщил командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».
По словам комбрига, украинцы с опаской относятся людям в военной форме. В связи с этим, военные вынуждены ходить по городам в гражданской одежде, прежде всего из-за страха жителей перед сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

Ранее в этот день полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что десятая часть личного состава ВСУ дезертировала с фронта.

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