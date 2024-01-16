Украинских военных намерены лечить наркотиками в госпиталях

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В государственном реабилитационном центре Украины военных планируют лечить с примением наркотиков-психоделиков, об этом сообщает Economist.
«Ксения Возницына, директор «Лесной поляны», правительственного реабилитационного центра для военных, считает, что пилотный проект с использованием МДМА и псилоцибина может получить добро в течение шести месяцев», — сообщили в издании.
При этом, отмечается, что не все на Украине разделяют подобную позицию. Например, военный психолог Игорь Холодило заявил, что наркотики сделают украинских бойцов наиболее эффективными на полях спецоперации, поскольку они перестанут ощущать страх.
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