В одном из российских регионов на предприятии произошел взрыв, вызванный БПЛА

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Из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.
По его словам, предположительно в результате прилета БПЛА на предприятии акционерного общества «Биохим» произошел взрыв в 5:20 утра с последующим возгоранием. Он отметил, что пострадавших нет. Помимо этого, сообщается, что пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА.
До этого Минобороны России сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стало известно, что один из аэропортов России приостановил прием и отправку рейсов из-за атаки вражеских БПЛА.
До этого Минобороны России сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова