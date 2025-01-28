Солдаты российской армии взломали беспилотники ВСУ

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Российским специалистам 1430 гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр» удалось взломать программное обеспечение украинских дронов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на техника с позывным «Каптер».
«Часть нам удалось достать из дронов противника. Например, прошивка. Это модифицированная прошивка. Я полагаю, она написана сторонним разработчиком», — поделился с агентством боец ВС РФ.
Солдат отметил, что среди вражеский дронов ПО едино, но имеет различные модификации. При этом сейчас бойцы ВСУ пользуются тестовыми алгоритмами, в связи с чем появляется много ошибок. «Каптер» уточнил, на фоне этого российские солдаты смогут предугадать, какие следующие будут модификации у дронов.
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