Женское подразделение ВСУ отправили на передовую в ДНР

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ВСУ перебросили на передовую в районе Кременной в ДНР подразделение, состоящее из женщин. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС. Формирование должно заменить мобилизованных штурмовиков, говорится в сообщении.
По данным агентства, женским подразделением хотят заменить штурмовые отряды, хотя их эффективность оценивается крайне низко.
Ранее военкор Котенок заявил, что ВСУ ударили снарядами с хлором по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области. По его данным, после обстрела из РСЗО и 155-мм артиллерии над полем боя разрослось облако едкого дыма.
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Ранее военкор Котенок заявил, что ВСУ ударили снарядами с хлором по российским бойцам группы СпН «Аид» «Ахмат» в Курской области. По его данным, после обстрела из РСЗО и 155-мм артиллерии над полем боя разрослось облако едкого дыма.
«Все, кто начал дышать, с судороги и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит», — приводит военкор слова неназванного источника.Читайте также:
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Данил Пономарев