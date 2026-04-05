ВСУ обстреляли Новую Каховку, пострадал человек

Мужчина пострадал в Херсонской области при обстреле ВСУ Новой Каховки

В результате артиллерийского удара вооруженных сил Украины по городу Новая Каховка пострадал мирный житель. Об этом в своем канале сообщил исполняющий обязанности городского главы Владимир Оганесов.





Ранее российские силовики проинформировали, что на подконтрольной Киеву территории Изюмского района Харьковской области под видом эвакуации проводится принудительный вывоз трудоспособных граждан для обустройства военных позиций. По данным источника в РИА Новости, в районе официально объявили принудительную эвакуацию населения.





«В результате артиллерийского обстрела в городе Новая Каховка травмы получил местный житель», — написал Оганесов в Max.