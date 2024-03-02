Солдаты ВСУ бросили под обстрелом своего раненого командира

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Солдаты одного из подразделений Вооружённых сил Украины бросили под обстрелом своего раненого командира. Младшему лейтенанту, командовавшему взводом, взрывом оторвало ноги.
Об этом рассказал украинский военнослужащий Алексей Герман. В своей социальной сети он написал, что раненого офицера необходимо было срочно дотащить до эвакуационного пункта, находившегося примерно в 500 метрах от позиций, чтобы он не истёк кровью. Однако бойцы взвода, которым командовал раненый лейтенант, побоялись под артиллерийским огнём даже высунуть нос из блиндажа, сообщил украинский военный.
В итоге младшего лейтенанта эвакуировали солдаты из соседнего подразделения. По мнению Германа, такие случаи говорят о низком боевом и психологическом уровне пополнений, прибывающих в ВСУ. Он считает, что даже в случае принятия нового закона о мобилизации, качественные пополнения будут готовы не раньше, чем через четыре месяца, а это обернётся для Украины потерей новых территорий.
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В итоге младшего лейтенанта эвакуировали солдаты из соседнего подразделения. По мнению Германа, такие случаи говорят о низком боевом и психологическом уровне пополнений, прибывающих в ВСУ. Он считает, что даже в случае принятия нового закона о мобилизации, качественные пополнения будут готовы не раньше, чем через четыре месяца, а это обернётся для Украины потерей новых территорий.
«Можете взять карту с линейкой и посмотреть, сколько мы отдали за неделю. Тогда будет ясно, где мы окажемся через четыре месяца», — заключил солдат ВСУ.
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Александр Бойцов