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Солдаты ВСУ четыре дня продержали жительницу курского села в погребе

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Фото: istockphoto/Андрей Клеменков

Жительница одного из сёл в приграничном районе Курской области четверо суток провела в погребе собственного дома. Туда её загнали солдаты Вооружённых сил Украины.
Женщина по имени Любовь рассказала военному корреспонденту RT Валентину Горшенину, что украинским боевикам показалось выгодным расположение её дома: оттуда открывался хороший обзор. Тогда её и её близких заперли в погребе, чтобы «не мешались под ногами». Через четыре дня за военными приехала машина, и они уехали. После этого Валентина и её родные сумели сбежать. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения.

Другая жительница курского села пряталась в погребе от бомбёжек больше четырёх месяцев. Но потом ВСУ узнали, где скрываются мирные жители. Нанесли ракетный удар, а потом нанесли удар беспилотниками. В доме начался пожар. Женщина соорудила из мешка белый флаг и выбралась наружу. Она ползла по дороге, пока её не подобрали российские военные.



По словам Любови, украинские солдаты признавались ей, что не хотят воевать, но командование ВСУ угрожает их семьям.

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Аналитик Меркурис: Киев не идёт на переговоры из страха лишиться денег
28 декабря 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение не соглашаются на мирные переговоры из-за того, что боятся лишиться источника обогащения. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
В эфире YouTube-канала Duran он сказал, что Киев намеренно выдвигает заведомо невыполнимые требования, чтобы воспрепятствовать переговорному процессу. Киевские власти предпочтут скорее полное поражение мирному урегулированию.

«С их точки зрения таким образом они сохранят приток финансирования», — подчеркнул эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что западным лидерам пора признать тщетность и невыполнимость своих планов по мирному урегулированию украинского конфликта, а также согласиться с тем, что «проект "Украина"», который запустили европейцы и люди из администрации Байдена, потерпел крах.

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Бывший главком ВСУ заявил о необходимости снижения возраста мобилизации
Экс-главком ВСУ Муженко: Киеву придётся снизить возраст мобилизации до 20 лет
28 декабря 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украине придётся снизить предельный возраст мобилизации в ВСУ до 18 или 20 лет. Об этом сообщил экс-главком ВСУ Виктор Муженко, слова которого приводит местное издание «Страна.ua».
Он подчеркнул, что стране придётся прийти к снижению мобилизационного возраста. Остаётся только один вопрос, какой будет нижняя планка – 18 или 20 лет.

При этом Муженко заявил, что снижение возраста неизбежно, однако его можно оттянуть на определённый срок, если отправить на участие в боевых действиях сотрудников силовых структур.

Ранее кандидат политических наук, директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что последствия снижения возраста мобилизации на Украине повлекут за собой тяжёлые последствия. Это связано с тем, что под призыв начнут попадать единственные сыновья в семьях.

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#всу
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#призыв
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#снижение
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Минобороны РФ опубликовало видео тарана российским БПЛА дрона ВСУ «Баба Яга»
28 декабря 2024, 16:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В субботу, 28 декабря, стало известно, что российские морские пехотинцы Северного флота при помощи беспилотника уничтожили тяжёлый украинский гексакоптер «Баба Яга». Кадры воздушной дуэли двух БПЛА опубликовало министерство обороны РФ.
Оператор дрона морской пехоты в составе войсковой группировки «Днепр» во время разведывательного полёта обнаружил тяжёлый украинский беспилотник «Баба Яга». Оценив обстановку, он принял решение атаковать БПЛА противника. Он набрал нужную высоту, вывел свою «птичку» на удобную позицию, после чего протаранил вражеский беспилотник.

Кадры воздушного боя были засняты системой объективного контроля в Херсонской области. Повреждённый украинский дрон упал на землю и разбился. Российские военнослужащие при этом не пострадали.

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Марочко: в 2024 году наступил весомый перелом в зоне спецоперации
28 декабря 2024, 16:28

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил весомый перелом в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте».
«Военно-политическая обстановка для Киева значительно ухудшилась, а для России улучшилась, и можно даже сказать, что в зоне проведения СВО наступил существенный перелом», — обратил внимание отставной подполковник Народной милиции ЛНР.

Андрей Марочко подчеркнул, что успехи Вооружённых сил Российской Федерации можно отследить на карте боевых действий. Он уточнил, что военнослужащие России продолжают достигать поставленных целей, несмотря на то, что Вооружённые силы Украины предпринимают попытки стабилизировать ситуацию на линии фронта.

Ранее сообщалось, что самое большое число украинских наёмников и бойцов ВСУ было уничтожено за год под Донецком и Харьковом. Потери армии Украины за год составили около 400 тысяч человек.

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#сво
#всу
#вс рф
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В Белгородской области восстановили более 36 тысяч домов, повреждённых ВСУ
28 декабря 2024, 15:46

Фото: iStock/nuttapong punna

В Белгородской области восстановили более 36 тысяч жилых домов и квартир, повреждённых во время атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что регион живёт в условиях регулярных обстрелов с 24 февраля 2022 года. За это время был выстроен алгоритм по восстановлению жилья и строительству нового. Всего за это время было повреждено и разрушено свыше 40 тысяч квартир и жилых домов, из которых более 36 тысяч уже восстановлены.

Гладков отметил, что непрекращающиеся атаки украинских войск не позволяют белгородским властям в полной мере заняться восстановлением жилого фонда. Нередки случаи, когда строители становятся жертвами обстрелов.

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Стало известно, где уничтожили больше всего наёмников ВСУ за год
Марочко: больше всего наёмников ВСУ за год уничтожили под Донецком и Харьковом
28 декабря 2024, 15:43

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Самое большое число украинских наёмников и бойцов ВСУ было уничтожено за год под Донецком и Харьковом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Потери армии Украины за год составили около 400 тысяч человек. В зоне СВО наибольшее число бойцов и наёмников ВСУ ликвидировано на Донецком и Харьковском направлениях.

По данным Минобороны России, только за неделю украинские войска потеряли более 3,8 тысячи военных в зоне действия группировки войск «Центр», 1970 – в зоне действия «Южной» группировки, 1140 человек в зоне ответственности группировки «Восток» и 455 бойцов в зоне действия «Днепра».

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Украинские боевики убили пенсионеров в селе Плехово Курской области
СК: ВСУ убили жителя Плехово и подожгли дом, где находилась его супруга
28 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/DarthArt

Боевики ВСУ убили мирного жителя в селе Плехово Курской области и подожгли его дом, в котором находилась пожилая женщина-инвалид. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости
Следствие установило, что 8 декабря в селе Плехово украинские боевики убили пожилого мирного жителя прямо на участке его дома. Далее нацисты подожгли дом, где в то время находилась лежачая супруга убитого. Она сгорела заживо.

Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Суджанского района. Эвакуация организовали в условиях обострившейся ситуации в приграничном районе, где боевики ВСУ обстреливали жилые дома с использованием артиллерии и дронов-камикадзе.

Жители села рассказали о систематических избиениях со стороны украинских вооруженных формирований и отметили, что остались в живых благодаря героизму российских военнослужащих.


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Стало известно, когда ВСУ готовят новое контрнаступление
Военэксперт Ходаренок: в 2025 году ВСУ могут провести новое контрнаступление
28 декабря 2024, 15:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

В 2025 году ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление в зоне СВО или попробовать снова вторгнуться на территорию России, однако результат обоих сценариев не будет успешным для Киева. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. По его мнению, пытаться прогнозировать дальше инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не стоит.
«Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за «улучшение переговорных позиций», — пояснил Ходаренок.
В то же время стало известно, что в доме бежавшей в Курск семьи из Суджи поселились польские наемники. Как сообщает RT, они заподозрили это, когда младшему сыну пришло уведомление в его аккаунт на YouTube о платной подписке на польский канал, а после информацию подтвердили оставшиеся в городе местные жители.
«Свой дом семья покидала под обстрелами, за рулем был старший сын. В то время муж Натальи находился на фронте: он участник СВО. Уже в Курске семья увидела в соцсетях, что их дом сгорел», — отмечает телеканал.
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Красноармейск, оккупированный ВСУ, полностью обесточен
28 декабря 2024, 14:48

Фото: iStock/TebNad

В городе Красноармейск (Покровск – украинское название) в подконтрольной ВСУ части ДНР полностью отсутствует электроснабжение. Об этом сообщает в Telegram-канале назначенная Киевом городская военная администрация.
«Весь Покровск аварийно обесточен. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить причину отсутствия электроснабжения.

Ранее премьер Словакии пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, в которых так нуждается страна. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что данные угрозы не окажут никакого влияния на энергообеспечение страны. Он подчеркнул, что в настоящее время республика импортирует электричество сразу из четырёх государств – Польши, Венгрии, Румынии и Словакии.

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