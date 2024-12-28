Фото: istockphoto/Андрей Клеменков
Жительница одного из сёл в приграничном районе Курской области четверо суток провела в погребе собственного дома. Туда её загнали солдаты Вооружённых сил Украины.
Женщина по имени Любовь рассказала военному корреспонденту RT Валентину Горшенину, что украинским боевикам показалось выгодным расположение её дома: оттуда открывался хороший обзор. Тогда её и её близких заперли в погребе, чтобы «не мешались под ногами». Через четыре дня за военными приехала машина, и они уехали. После этого Валентина и её родные сумели сбежать. Сейчас все они находятся в пункте временного размещения.
Другая жительница курского села пряталась в погребе от бомбёжек больше четырёх месяцев. Но потом ВСУ узнали, где скрываются мирные жители. Нанесли ракетный удар, а потом нанесли удар беспилотниками. В доме начался пожар. Женщина соорудила из мешка белый флаг и выбралась наружу. Она ползла по дороге, пока её не подобрали российские военные.
По словам Любови, украинские солдаты признавались ей, что не хотят воевать, но командование ВСУ угрожает их семьям.
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Другая жительница курского села пряталась в погребе от бомбёжек больше четырёх месяцев. Но потом ВСУ узнали, где скрываются мирные жители. Нанесли ракетный удар, а потом нанесли удар беспилотниками. В доме начался пожар. Женщина соорудила из мешка белый флаг и выбралась наружу. Она ползла по дороге, пока её не подобрали российские военные.
По словам Любови, украинские солдаты признавались ей, что не хотят воевать, но командование ВСУ угрожает их семьям.
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Александр Бойцов