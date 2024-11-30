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Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наёмникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухие пайки, которых тоже часто не хватает.
Украинские военные, которых взяли в плен в Курской области выглядели достаточно измождёнными и рассказывали, что сильно недоедали уже в самом начале наступления, передаёт телеграм-канал SHOT. В полевые лагеря привозили провизию только в виде сухих пайков — всего по три штуки на человека.
В то же время, по словам военнопленных, в соседние палатки, где размещались наёмники из Польши и Колумбии, привозили отдельные пакеты с солидным запасом еды и лекарств, которые поставляются на Украину из Европы. В состав рациона иностранцев входили также протеиновые батончики от украинского производителя FIZI.
На украинских сайтах и маркетплейсах на тонизирующие батончики для наёмников действует акция: при покупке одного три отправляются на передовую. Однако в тонус украинских военнослужащих они, судя по ситуации на поле боя, уже не особо приводят.
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В то же время, по словам военнопленных, в соседние палатки, где размещались наёмники из Польши и Колумбии, привозили отдельные пакеты с солидным запасом еды и лекарств, которые поставляются на Украину из Европы. В состав рациона иностранцев входили также протеиновые батончики от украинского производителя FIZI.
На украинских сайтах и маркетплейсах на тонизирующие батончики для наёмников действует акция: при покупке одного три отправляются на передовую. Однако в тонус украинских военнослужащих они, судя по ситуации на поле боя, уже не особо приводят.
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Александр Бойцов