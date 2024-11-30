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Остались без сладкого: Украинских военных лишают тонизирующих батончиков

SHOT: Украинских военных лишают тонизирующих батончиков
Фото: istockphoto/kreinick

Фото: istockphoto/kreinick

Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наёмникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухие пайки, которых тоже часто не хватает.
Украинские военные, которых взяли в плен в Курской области выглядели достаточно измождёнными и рассказывали, что сильно недоедали уже в самом начале наступления, передаёт телеграм-канал SHOT. В полевые лагеря привозили провизию только в виде сухих пайков — всего по три штуки на человека.

В то же время, по словам военнопленных, в соседние палатки, где размещались наёмники из Польши и Колумбии, привозили отдельные пакеты с солидным запасом еды и лекарств, которые поставляются на Украину из Европы. В состав рациона иностранцев входили также протеиновые батончики от украинского производителя FIZI.



На украинских сайтах и маркетплейсах на тонизирующие батончики для наёмников действует акция: при покупке одного три отправляются на передовую. Однако в тонус украинских военнослужащих они, судя по ситуации на поле боя, уже не особо приводят.

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#военные
#акция
#лагеря
#наемники
Эксперт Дандыкин: Количество атак на РФ напрямую зависит от наличия у ВСУ ATACMS
30 ноября 2024, 14:40

Фото: istockphoto/MikeMareen

Чем меньше ракет ATACMS и Storm Shadow поступит на Украину, тем меньше будет количество атак ВСУ на российские регионы. Такое резонное замечание сделал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Именно такие полезные последствия от удара по прибывшему на Украину составу с западными ракетами отметил специалист в разговоре с изданием «Лента.ру».

«Пушка без снаряда не стреляет. Ракетная установка без снарядов тоже ничего не значит», — подчеркнул Дандыкин.

Очевидно, что чем меньший запас дальнобойных западных ракет будет у украинских военных, тем меньше ударов они смогут наносить по российской территории. По мнению эксперта, при российской атаке состава с боеприпасами было уничтожено достаточное количество ракет, как американских ATACMS, так и англо-французских Storm Shadow.

«Для этого такие удары и наносятся. А бить мы умеем достаточно точно», — заключил отставной военный.

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#ракета
#удар
#украина
#всу
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Депутат Верховной рады Дубинский: Зеленский начнет призывать в армию детей
30 ноября 2024, 14:22

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине начнут призывать в армию детей из-за нехватки оружия. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
В августе в Раде заявляли о том, что возраст мобилизации снижаться не будет. В октябре Роман Костенко, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что американские партнеры настаивают на снижении возраста мобилизации до 18 лет.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что на Украине пока нет смысла снижать призывной возраст из-за нехватки оружия. Именно на эти слова и отреагировал парламентарий.

«Литвин говорит, что нет смысла призывать 18-летних, так как нам не хватает оружия. Из чего следует, что как только оружия хватит — их, т.е. 18-летних, тут же призовут. И женщин, и детей, и собак, и кошек», — с возмущением написал Дубинский в своём телеграм-канале.

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#украина
#депутат
#верховная рада
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Российская армия атаковала аэродромы и энергетические объекты на территории Украины
30 ноября 2024, 13:46

Фото: iStock/ zim286

Армия Россия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, поддерживающие функционирование военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передало Министерство обороны Российской Федерации.

Ещё военнослужащие армии России смогли ударить по объектам энергетики, скоплениям живой силы и военной техники украинской стороны. В общей сложности Вооружённые силы Российской Федерации атаковали 132 украинских района.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов объявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку ВСУ, оставшуюся в Курахово. Этим он обрек её на уничтожение.

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Канцлер Австрии посетит РФ после снижения военной активности
30 ноября 2024, 13:29

Фото: iStock/ Teka77

Канцлер Австрии Карл Нехаммер готов посетить Москву, но при условии снижения военной активности, сообщила газета Der Standard.
Карл Нехаммер считает посещение Российской Федерации «вполне целесообразным», но для этого, по его словам, нужно одно условие. Австрийский политик согласится прилететь в столицу России, как только появятся сигналы о снижении военной активности.

До спада напряженности между РФ и Украиной визит в Москву или Киев могут истолковать истолкован как оправдание действий, обратил внимание Карл Нехаммер. Канцлер сказал, что его последний разговор с президентом России Владимиром Путиным состоялся «кажется, в 2022 году», отвечая на вопрос о контактах с лидером российского государства.

«Тогда я посещал его в Москве, после чего состоялось несколько телефонных разговоров», — отметил политик.

По словам канцлера Австрии, после начала украинского конфликта «не осталось подходящих моментов, когда звонок мог бы иметь смысл».

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Рогов: Зеленский не стал спасать группировку ВСУ в Курахово
30 ноября 2024, 13:27

Фото: iStock/ Olena_Z

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский не стал спасать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшуюся в Курахово. Этим он обрек её на уничтожение, сообщило агентство РИА Новости.
«Зеленский не захотел спасти группировку ВСУ, которая остается в Курахово под угрозой окружения, и отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — обратил внимание Владимир Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации выразил мнение, что глава киевского режима бросает на убой Вооружённые силы Украины ради картинки для стран Запада.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Вооружённые силы Украины возвели мощные укрепления.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рябков: у Москвы есть военно-технические средства для противодействия Западу
30 ноября 2024, 12:29

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что у России есть все военно-техническими средства для вразумления Запада, если других аргументов они не услышат. Об этом он передал ТАСС.
Сергей Рябков обратил внимание, что системы противовоздушной обороны (ПВО) весьма эффективные: он призвал внимательно посмотреть на происходящие события. По информации заместителя министра иностранных дел РФ, у России есть «масштабные средства противодействия для вразумления наших противников», если они не понимают иных аргументов.

«На Западе нас слышат, но слушать не хотят. В этом ключевая проблема. У нас есть все необходимые средства для противодействия этим ударам», — добавил Сергей Рябков.

Ранее Сергей Рябков объявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую. Он уверен, что предыдущие «транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам».

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#россия
#мид рф
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Российские бойцы спасли мирных жителей под Курахово — видео
Российские бойцы спасли мирных жителей под Курахово
30 ноября 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие российской армии провели сложную и рискованную операцию по спасению мирных жителей под Курахово. Часто эвакуацию в подобных случаях приходится проводить практически в боевых условиях.
Военнослужащие 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии ВС РФ организовали эвакуацию мирного населения из освобождённого населённого пункта Дальнее, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Он был освобождён российскими войсками 21 ноября. Несмотря на напряженную обстановку, жители были успешно доставлены в пункты временного размещения. Здесь они смогут не опасаться за свою жизнь.

В настоящее время армия России продолжает вести бои за освобождение ключевых городов Донбасса - Дзержинск (после незаконного переименования Торецк), Курахово, Купянск.






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#армия россии
#вс рф
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Глава Дагестана: ВСУ пытались атаковать Каспийск беспилотником
30 ноября 2024, 11:29

Сергей Меликов (Фото: kremlin.ru)

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём Телеграм-канале заявил, что украинская армия пыталась атаковать объекты в Каспийске с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
«Сегодня по предварительной информации была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — уточнил Сергей Меликов.

Информация о потерпевших или о разрушениях не поступала. Глава Дагестана призвал жителей республики сохранять спокойствие, а также не вести видеосъёмку объектов и работы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 ноября над территорией Российской Федерации дежурные силы противовоздушной обороны сбили и подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Три из них были уничтожены над акваторией Чёрного моря. БПЛА самолётного типа летели в сторону Крыма.

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#беспилотник
#атака
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Замминистра Рябков: страны Запада могут просто сжечь подготовленные для Киева доллары
30 ноября 2024, 11:12

Сергей Рябков (Фото: РИА Новости/ Анатолий Медведь)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую, передало агентство ТАСС.
«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую», — обратил внимание Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России выразил мнение, что представители западных стран могут сжечь деньги или передать их киевским властям, но эффект будет одинаковым.

Ранее Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, объявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать РФ выполнить свои задачи в рамках СВО.

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