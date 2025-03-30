Беженка из ДНР: украинский военный сбежал от ВС РФ на детском велосипеде

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Украинский военный сбежал от российской армии на детском велосипеде. Об этом рассказала беженка из Новооленовки в Донецкой Народной Республике.
«Он нас к стенке выставлял. Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать. Под прицелом нас держал. Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал. Мы его не видели больше», — цитирует беженку РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинские войска использовали женщин-штурмовиков во время боев на Красноармейском и Дзержинском направлениях.
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