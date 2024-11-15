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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырех домовладений. Он отметил, что пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения крыши одного из домов и автомобиля.
Помимо этого, в Красноармейском районе, в станице Полтавской, обломки беспилотника также причинили ущерб: повреждена крыша частного дома, а в другом доме выбиты стекла. Губернатор добавил, что пострадавших, к счастью, не зафиксировано.
На месте происшествий работают экстренные службы, которые оказывают необходимую помощь и оценивают текущую ситуацию. Главы районов информируют о развитии событий. Кондратьев сообщил, что обязательно будет проведена оценка материального ущерба, местные власти окажут поддержку в восстановлении пострадавших домов.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Помимо этого, в Красноармейском районе, в станице Полтавской, обломки беспилотника также причинили ущерб: повреждена крыша частного дома, а в другом доме выбиты стекла. Губернатор добавил, что пострадавших, к счастью, не зафиксировано.
На месте происшествий работают экстренные службы, которые оказывают необходимую помощь и оценивают текущую ситуацию. Главы районов информируют о развитии событий. Кондратьев сообщил, что обязательно будет проведена оценка материального ущерба, местные власти окажут поддержку в восстановлении пострадавших домов.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова