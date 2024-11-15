Над Кубанью и Азовским морем за ночь уничтожили 46 украинских БПЛА

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Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник над тремя регионами РФ и в акватории Азовского моря. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало Минобороны России.
В сообщении оборонного ведомства говорится, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА: 36 из них над Краснодарским краем, три — над Крымом, два — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки вражеских беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова