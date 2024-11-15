В Крымском районе Краснодарского края ночью нейтрализовали не менее 46 БПЛА ВСУ

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Глава муниципального образования Крымский район Краснодарского края Сергей Лесь заявил, что за ночь в Крымском районе Кубани было нейтрализовано не менее 46 БПЛА ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавших, к счастью, не зафиксировано. Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью два муниципалитета Краснодарского края стали объектом массированной атаки БПЛА ВСУ.
Каждый день Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных районах России с помощью беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожают большую часть из них.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее военкор показал дорогу к Покровску, усыпанную телами бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Каждый день Вооруженные силы Украины пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных районах России с помощью беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожают большую часть из них.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее военкор показал дорогу к Покровску, усыпанную телами бойцов ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова