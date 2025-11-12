Солдаты ВСУ взяли в заложники 5 иностранных наемников ради выкупа
Украинские военнослужащие захватили в заложники пятерых наемников. Трое из них — граждане Франции, двое — из Колумбии. Инцидент произошел в районе населенного пункта Соболевка, пишет РИА Новости.
По информации военного эксперта Виталия Киселева, задержание произошло в тот момент, когда солдаты отказались выполнять боевые задания. Бойцы 92-й бригады Украины требуют выкуп в размере 20 тысяч евро за каждого из захваченных мужчин.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: