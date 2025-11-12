Солдаты ВСУ взяли в заложники 5 иностранных наемников ради выкупа

12 ноября 2025, 08:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские военнослужащие захватили в заложники пятерых наемников. Трое из них — граждане Франции, двое — из Колумбии. Инцидент произошел в районе населенного пункта Соболевка, пишет РИА Новости.