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Солдатам ВСУ на передовой приходится жить в нечеловеческих условиях.
Бойцы ютятся в ямах вместо подготовленных позиций, говорит младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк, передаёт телеканал NTA.
По его словам, российские бойцы создают укрепленные линии обороны на тех направлениях, где ВСУ совсем недавно проводили контрнаступление.
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По его словам, российские бойцы создают укрепленные линии обороны на тех направлениях, где ВСУ совсем недавно проводили контрнаступление.
«Когда мы начнем делать такие же линии обороны. Когда украинские солдаты будут жить не в ямах, а на подготовленных позициях?» —говорит Сиротюк.По мнению украинского солдата, украинца не удаётся создать качественные линия укреплений, а вот Россия справляется с этой задачей.
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Мария Фирсова