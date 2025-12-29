Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ, которая велась с вечера 28 декабря по утро 29 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно, среди людей пострадавших нет.
«По оперативным данным, БПЛА уничтожены и подавлены в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах», — отметил Слюсарь.Напомним, что этой ночью над Тулой прогремело около четырнадцати взрывов. В городе была объявлена ракетная опасность и звучала сирена.
Ранее сообщалось, что российская лазерная система противодействия дронам Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на дистанции в один километр.