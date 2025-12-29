29 декабря 2025, 07:05

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области

Фото: iStock/Chesky_W

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ, которая велась с вечера 28 декабря по утро 29 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно, среди людей пострадавших нет.





«По оперативным данным, БПЛА уничтожены и подавлены в Ростове, Донецке, Тарасовском и Миллеровском районах», — отметил Слюсарь.