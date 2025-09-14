Наемник из США уехал с Украины и начал собирать деньги на лечение
Американский наемник Джейсон Родригес, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, оказался в сложной ситуации после возвращения в США. Как сообщает ТАСС, он начал сбор средств на реабилитацию и лечение.
Родригес получил серьезные травмы во время службы в ВСУ. В их числе — сотрясение мозга, перелом лодыжки, ранения бедра и правой стопы. Он прибыл на Украину в 2023-м и вступил в подразделение «Альфа», где занимал должность командира взвода.
Ранее наемник сообщал о планах получить вид на жительство во Львове, однако осенью решил вернуться на родину. Теперь он активно пишет посты в социальных сетях и занимается общественной деятельностью.
Ранее стало известно, наемники из каких стран участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. По словам одного из военнопленных, во время базовой общевойсковой подготовки под Черкассами он встретил иностранцев. Среди них были колумбиец, американец, немец, ирландец, двое поляков и четверо японцев. Украинцам запрещали с ними общаться.
