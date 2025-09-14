Наемник из США уехал с Украины и начал собирать деньги на лечение

14 сентября 2025, 17:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Американский наемник Джейсон Родригес, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины, оказался в сложной ситуации после возвращения в США. Как сообщает ТАСС, он начал сбор средств на реабилитацию и лечение.