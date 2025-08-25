25 августа 2025, 20:10

Грэм*: Трамп готовится снять запрет на дальнобойное оружие для Киева

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов отменить прежние ограничения на поставки украинских средств далёкого действия для ударов по территории России. Об этом, по данным All Israel News, сказал сам Грэм*.





По мнению сенатора, такая мера давления необходима для ускорения мирного урегулирования на Украине. Он также анонсировал намерение в следующем месяце внести законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.





«Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — говорится в материале.