Сообщается о планах Трампа разрешить Киеву бить дальнобойным оружием по России
Грэм*: Трамп готовится снять запрет на дальнобойное оружие для Киева
Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп якобы готов отменить прежние ограничения на поставки украинских средств далёкого действия для ударов по территории России. Об этом, по данным All Israel News, сказал сам Грэм*.
По мнению сенатора, такая мера давления необходима для ускорения мирного урегулирования на Украине. Он также анонсировал намерение в следующем месяце внести законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.
«Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — говорится в материале.
Ранее Грэм* утверждал, что Трампу следует убедить российского лидера Владимира Путина в том, что США способны «разрушить экономику РФ», если конфликт на Украине не прекратится; для этого, по его мнению, нужны вторичные санкции против стран, продолжающих покупку российских энергоресурсов.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов