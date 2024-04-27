Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Сообщается об уничтожении БПЛА украинских вышек РЭБ в Бериславе

Сообщается об уничтожении БПЛА украинских вышек РЭБ в Бериславе

27 апреля 2024, 14:12
Фото: iStock/Kileman

Фото: iStock/Kileman

ВС РФ ликвидировали украинские вышки радиоэлектронной борьбы и связи в городе Бериславе в Херсонской области.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Операторы добровольческого батальона имени Василия Маргелова использовали FPV-дроны «Велес».

По словам главы региона, эти дроны могут пролететь до 15 километров на высоте до тысячи метров. Сальдо добавил, что они являются универсальным оружием России.



Также Сальдо рассказал, что с помощью «Велесов» бойцы херсонского добровольческого батальона им Маргелова уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.

Читайте также:

Появились подробности о подозреваемых в расправе в Херсонской области военных

Совершивших убийства в Херсонской области военных передали военной полиции

Глава Херсонской области заявил повреждении критической инфраструктуры
#вс рф
#херсонская область
#спецоперация
Песков назвал причину отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбуле
Песков назвал давление Лондона причиной отказа Киева от продолжения переговоров
27 апреля 2024, 14:22

Фото: iStock/3dmitry

Лондон оказал прямое влияние на отказа Киева продолжать переговоры в Стамбуле в 2022 году, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Песков отметил, что документ был фактически подписан, однако украинская сторона отказалась продолжать и завершать работу над ним из-за давления со стороны Лондона.

«Это было прямое давление со стороны Лондона», — сказал Песков.
Последние встречи между российской и украинской делегациями состоялись 29 марта 2022 года во дворце Долмабахче в Стамбуле. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский заявил 22 мая того же года о приостановке переговорного процесса, подчеркнув, что Россия всегда готова к переговорам на самом высоком уровне.

Читайте также:

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей

Зеленский вновь рассказал о нежелании вести переговоры с Россией

«Абсурд»: В Германии высказались о нежелании Шольца провести переговоры с Путиным
#россия
#украина
#песков
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Самый опасный бой»: СМИ раскрыли, что скоро произойдет в зоне СВО
Business Insider: F-16 на Украине ждут самые опасные бои
27 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/Ali Çobanoğlu

Истребители F-16, которые будут поставлены на Украину этим летом, ожидают самые опасные бои, пишет Business Insider.
Бывшие пилоты ВВС США считают, что украинские F-16 столкнутся с российскими продвинутыми системами ПВО и дальнобойными ракетами «воздух-воздух».

Согласно экспертам, обнаружить и атаковать истребители из США для российских сил будет легче, так как у них есть мощные радары, и украинские летчики могут оказаться под прицелом еще до начала выполнения воздушных маневров.

Пентагон также подтвердил, что F-16 и украинские пилоты, обученные американскими инструкторами, прибудут на Украину в текущем году.

Читайте также:

Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

Истребители МиГ-31И получили стратегическую дальность

В США заявили о решении передать Израилю истребители и бомбы
#сша
#лётчики
#воздух
#бельгия
#истребители
#пентагон
#пво
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ окружили группировку ВСУ под Авдеевкой
27 апреля 2024, 12:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В ДНР сообщили об окружении группировки украинских боевиков под Авдеевкой, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. По его словам, украинских боевиков схватили на окраинах села Бердычи.

Он подчеркнул, что сложившаяся вокруг населенного пункта обстановка не даёт ВСУ чувствовать себя спокойно и свободно, армия испытывает проблемы с логистикой и подвозом боекомплектов и провизии.

Ранее стало известно, что российские войска вывезли под Авдеевкой штурмовую машину М1150 украинских боевиков на базе американского танка Abrams. Обезвредить технику ВСУ удалось попаданием по оптическим приборам.

Читайте также:

Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому

Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ

Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
#всу
#вс рф
#авдеевка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Игнорируют Сырского: в Киеве заявили о бунте украинских боевиков на фронте
27 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ игнорируют приказы командования, в том числе высшего начальства.
Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале. По его словам, ситуация на фронте для Киева «очень плохая». И главком ВСУ Александр Сырский не может на неё повлиять.

Помимо этого, по поведению украинских боевиков в Авдеевке и Очеретино можно предположить, что в армии зреет бунт. Часть бригад наотрез отказывается от заданий начальства.

В целом же, по мнению Соскина, украинцы находятся в «удручающем положении». При этом Владимир Зеленский лишь усугубляет ситуацию, в том числе принятием репрессивного закона о мобилизации и наказанием солдат за нежелание идти погибать на передовой.

Читайте также:

Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому

Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ

Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
#всу
#александр сырский
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции обвинили Зеленского в воровстве помощи стран Запада
Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Зеленский украл большую часть помощи США
27 апреля 2024, 12:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о том, что предоставленная США и другими западными странами помощь будет направлена на фронт.
Он утверждает, что большая часть этой помощи похищена и используется для коррупционных схем. По словам эксперта, более €16 млрд из предоставленной Украине помощи Европейским союзом было потеряно.

24 апреля сенат конгресса США принял пакет законопроектов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также о конфискации российских замороженных активов в США. Общая сумма помощи для союзников составляет $95 млрд, из которых почти $61 млрд предназначены для Украины, а $26 млрд — для Израиля.

Читайте также:

На Украине сообщили о серьёзных повреждениях на четырёх теплоэлектростанциях

На Украине высказались об идее мобилизовать женщин

На Украине заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат
#сша
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Описана хронология атаки 66 беспилотников на Краснодарский край
Атаковавшие Краснодарский край беспилотники пытались ударить по НПЗ и аэродрому
27 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/maki_shmaki

Беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие нападение на Краснодарский край ночью с 26 на 27 апреля, пытались нанести удар по нескольким нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и военному аэродрому у станицы Кущевская. Последовательность событий описал Telegram-канал Baza.
По данным издания, атака беспилотников началась примерно в три часа ночи и продолжалась полтора часа. Первая волна беспилотных аппаратов, их было более 10, направилась в сторону военного аэродрома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Затем ВСУ выпустили около 17 беспилотников на нефтеперерабатывающий завод у поселка городского типа Ильинское. Это привело к повреждению установки АТ-1 и возгоранию, которое позднее удалось потушить.

Кроме того, еще 12 беспилотных устройств атаковали нефтезавод в Славянске-на-Кубани, где была повреждена ректификационная колонна. Там также произошел пожар, который был быстро потушен.

Читайте также:

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА

Ректификационная колонна повреждена на заводе в Славянске-на-Кубани после атаки БПЛА

В Канаде заявили о планах выделить Украине два миллиона долларов на производство БПЛА
#пожар
#завод
#производство
#бпла
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ
27 апреля 2024, 12:16

Фото: iStock/RamonCast

Кадры, снятые с места взрыва в Славянске-на-Кубани после атаки ВСУ, появились в сети.
ГТРК «Кубань» показала кадры падения дрона ВСУ в регионе. Ночью жители Славянска-на-Кубани сообщали о взрывах.

Впоследствии губернатор заявил, что силами систем ПВО было подавлено 10 дронов, которые пытались уничтожить НПЗ и объекты инфраструктуры в Славянском, Северском и Кущевском районах.


Фото: кадр из видео

Позднее Минобороны заявило, что ночью над Кубанью перехватили 66 дронов. Еще два дрона сбили в Крыму. По данным оборонного ведомства, Украины попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Читайте также:

«Нафтогаз» сообщил о повреждении объектов газовой инфраструктуры на Украине

Армия России ударила по психдиспансеру с боевиками ВСУ

Армия России нанесла удар по району ж/д вокзала в Херсоне
#всу
#вс рф
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Угроза для Зеленского»: Стало известно, что случилось с главкомом ВСУ Залужным
Военный политик Данилин: нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать
27 апреля 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели, это отметили в сюжете индийского телеканала WION.
Напомним, что Киев планировал назначить Залужного послом Украины в Великобритании, однако ближайшее время его никто не видел.
В СМИ выдвигаются разные предположения, например, о том, что генерала могли ликвидировать или тяжело ранить, кто-то говорит, что он «уже приобрел роскошный особняк в центре Лондона».

Директор центра политического анализа Павел Данилин в беседе с «Радио 1» подтвердил информация о том, что местонахождение бывшего главнокомандующего ВСУ, действительно, неизвестна.

«Залужный — это один из наиболее сильных противников Зеленского на сегодняшний день. Человек, популярность которого превышала Зеленского еще в ноябре прошлого года. Конечно, он является для него угрозой, поэтому, учитывая беспредел, который творится на Украине, нельзя исключать того, что Залужного могли ликвидировать, хотя я, честно говоря, в это не особо верю, потому что его отсылали в Лондон, где во всем властвует британская разведка МИ-6, которая держит под кураторством Зеленского. И там бы Залужный находился под плотным контролем. Не думаю, что его имело смысл ликвидировать так жёстко, потому что это могло вызвать негативную реакцию в войсках. Гадать можно, сколько угодно — информация о местонахождении неизвестна», — прокомментировал эксперт.

В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
7 марта сообщилось, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании.

Читайте также:

Залужный официально признан негодным к воинской службе

Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»

Валерий Залужный получил новую международную должность
#эксперт
#президент
#человек
#информация
#владимир зеленский
#всу
#киев
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Осуждённый за участие в СВО иностранец попросил российское гражданство
27 апреля 2024, 12:08

Фото: istockphoto/JessAerons

Гражданин Киргизии Аскар уулу Кубанычбек участвовал в специальной военной операции, за что на родине был осуждён и получил условный срок. Сейчас он добрался до Москвы и обратился к властям с просьбой о временном убежище и получении российского гражданства.
32-летний Аскар в Киргизии предстал пред судом за наёмничество, после того, как вернулся из зоны СВО, где участвовал в боевых действиях на стороне России, передаёт RT. Сначала его осудили на девять лет колонии, но затем заменили срок на условный. Он должен был не покидать страну и ежемесячно отмечаться в полиции. Тогда Аскар решил пробираться в Россию. Ему удалось пересечь границу Киргизии и Казахстана, откуда он уже сумел вылететь в Москву.

«Сказал пограничникам, что иду в Казахстан за бензином, они меня пропустили. На попутке добрался до Бишкека, там друг купил мне билет, и я улетел в Москву», — рассказал мужчина корреспонденту издания.

Он шесть дней просидел в аэропорту, затем член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов помог ему обратиться в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища, там он получил справку.

В разговоре с RT Аскар обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. Он напомнил, что после начала СВО многие уехали в Казахстан, Грузию, чтобы не быть призванными на военную службу. А он пошёл добровольцем защищать страну, в которой живёт с 2012 года. Аскар сказал, что хочет стать гражданином России и защищать её, как его дед защищал Советский Союз во время Великой Отечественной войны.

Читайте также:

Некоторые украинские пленные просят российское гражданство

Одесситка Регина Тодоренко получила российское гражданство

Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
#мвд
#билет
#казахстан
#мужчина
#сво
#рф
#гражданство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф