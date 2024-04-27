Сообщается об уничтожении БПЛА украинских вышек РЭБ в Бериславе

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ВС РФ ликвидировали украинские вышки радиоэлектронной борьбы и связи в городе Бериславе в Херсонской области.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Операторы добровольческого батальона имени Василия Маргелова использовали FPV-дроны «Велес».
По словам главы региона, эти дроны могут пролететь до 15 километров на высоте до тысячи метров. Сальдо добавил, что они являются универсальным оружием России.
Также Сальдо рассказал, что с помощью «Велесов» бойцы херсонского добровольческого батальона им Маргелова уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.
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По словам главы региона, эти дроны могут пролететь до 15 километров на высоте до тысячи метров. Сальдо добавил, что они являются универсальным оружием России.
Также Сальдо рассказал, что с помощью «Велесов» бойцы херсонского добровольческого батальона им Маргелова уничтожают как десантные лодки противника на Днепре, так и наземные объекты на линии боевого соприкосновения в Херсонской области.
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Алёна Самарева