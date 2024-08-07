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На Западе раскрыли, чего добьется Киев атаками ВСУ по территории РФ

Меркурис: действия Украины убедят РФ в том, что с ней не нельзя вести переговоры
07 августа 2024, 22:24
Фото: istockphoto/DmyTo

Фото: istockphoto/DmyTo

Атаки со стороны боевиков ВСУ под Курском убедят Россию в том, что с Украиной нельзя вести мирные переговоры. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — считает он.

Меркурис назвал шаги украинской власти убийственными, они, по мнению аналитика, явно не усилят переговорные позиции киевского режима.



Ранее в Госдепе США заявили, что действия ВСУ под Курском являются суверенным правом Украины. Там отметили, что контактируют с республикой по текущей ситуации.

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#сша
В Госдепе отреагировали на атаку со стороны ВСУ в Курской области
Госдеп: США контактируют с Киевом насчет вылазки боевиков ВСУ в Курской области
07 августа 2024, 22:02

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

США контактируют с киевским режимом насчет атаки со стороны ВСУ на Курскую область, но считают действия Украины на территории РФ суверенным решением украинской власти. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
«Мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы сегодня... Однако, в конечном счете, решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины», — сказал он.

Миллер добавил, нет ничего необычного в том, что Киев не уведомил Штаты о своей тактике заблаговременно.

Бои на приграничье под Курском продолжаются с 6 августа. В регионе действует режим ЧС.

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#новости
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Политолог Кортунов озвучил истинные мотивы отказа Африки от Украины
Политолог Кортунов: Африка отвернулась от Украины из-за радикалов
07 августа 2024, 20:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Андрей Кортунов высказал мнение о том, что Нигер и Мали отказались от Украины из-за поддержки последней радикалов.
«Если говорить о поддержке Украиной туарегов, эти действия Киева вызывают наибольшую обеспокоенность в странах, на территории которых туареги ведут сепаратистскую деятельность. На юге они выходят на Мали, Буркина-Фасо, а на севере — Чад, Ливию, возможно, Алжир. Это не означает, что все эти страны разорвут отношения с Украиной, но у них есть основания для обеспокоенности из-за усиления радикальных группировок туарегов», — объяснил в беседе с NEWS.ru Кортунов.

Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что боевики ВСУ не могут победить Россию на поле боя, поэтому Украина открыла «второй фронт» в Африке, «поддерживая террористические группировки в дружественных Москве государствах континента».

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#нигер
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В ООН сделали заявление по поводу действий ВСУ в Курской области
ООН: атака со стороны боевиков ВСУ на Курскую область повышает риск эскалации
07 августа 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Askolds

Атака со стороны украинских военных под Курском повышает напряженность обстановки, в ООН поддерживают деэскалацию конфликта. Об этом заявил зампред генсека международной организации Фархан Хак.
«Все эти инциденты повышают риск тревожной эскалации кризиса, и мы хотим, чтобы ситуация была как можно более деэскалирована», — сказал Хак в ходе брифинга для журналистов.

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону приграничных территорий в Курской области в минувший вторник, 6 августа. В Минобороны России доложили, что в указанный район отправлены резервы ВС РФ.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что Киев ведет неизбирательную стрельбу, в очередной раз устраивая провокацию.

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Силуанов рассказал Путину детали поездки в Крым на мотоцикле
07 августа 2024, 19:01

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов остался доволен поездкой в Крым на мотоцикле. Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину.
На совещании с членами правительства Путин спросил Силуанова, ездил ли он в отпуск на мотоцикле.

«Владимир Владимирович, я каждый год собираюсь на себе прочувствовать изменения, которые происходят в туристической отрасли, в автодорожной отрасли. И в этом году действительно, недавно вернулся из Крыма. Хочу сказать, что с каждым годом дорожная инфраструктура улучшается», — ответил Силуанов.

При этом Путин перебил его и опять спросил, ездил ли тот на мотоцикле. Тогда Силуанов уклончиво ответил, что ездил на двухколесном транспорте.

По словам министра финансов, дорога от Краснодара до Крыма стала намного лучше. По пути стало меньше пробок, а в Крыму появилась отличная инфраструктура: новые заправки и дорожные развязки. Таким образом, Силуанов отметил, что отдых с использованием личного автотранспорта становится все комфортнее.

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Юрист Кубанцев объяснил важность обмена заключёнными между США пи РФ
07 августа 2024, 17:58

Фото: iStock/vchal

Адвокат, кандидат юридических наук, специалист по международному законодательству Сергей Кубанцев заявил, что масштабный обмен заключёнными между США И Россией важен тем, что он продемонстрировал способность стран НАТО, в частности США к договору.
«Я бы не сказал, что это шаг к потеплению. Но это показатель договороспособности сторон. Политика США в последнее время — это мировое господство. Мы с этим не согласны. Потепления здесь нет, но есть договороспособность. В последнее время много международных соглашений были расторгнуты, и США, и Россия вышли из некоторых соглашений. Возможно, здесь мы увидим какой-то прогресс, касающийся договороспособности сторон», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Кубанцев.

До этого юрист Илья Русяев прокомментировал арест имущества бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова судебными приставами на сумму 79 млн рублей.

«Основанием для ареста имущества послужила значительная задолженность Нурмагомедова перед ФНС, которая, по разным оценкам, составляет от 297 до 302 млн рублей. Это может указывать на серьёзное нарушение налогового законодательства: неуплата налогов в крупном размере может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность», — ответил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявлял, что за запуск дрона в запрещённых местах наступает административная ответственность в виде штрафа.

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#фнс
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В Белом доме впервые высказались о наступлении ВСУ в Курской области
США запросят разъяснения у Киева о наступлении на Курскую область
07 августа 2024, 17:48

Фото: iStock/lucky-photographer

США просят власти Украины предоставить им разъяснения о событиях в Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, его слова передает агентство Reuters.
В Вашингтоне отметили, что уже известно об использовании ВСУ американской военной техники для атаки на Курскую область.Там добавили, что позиция США в части применения американского оружия по территории России не изменялась, то есть разрешения не было.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в 5 часов 30 минут 6 августа подразделения вооружённых сил Украины численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области.

По его словам, ВС РФ смогли остановить продвижение противника в глубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносились удары артиллерией, авиацией и ракетных войск.

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#вс рф
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В Cовфеде высказались о реакции Запада на диверсию под Курском
Сенатор Карасин: реакция Запада на диверсию в Курской области будет запоздалой
07 августа 2024, 17:19

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Западные государства запоздало среагируют на диверсию со стороны боевиков ВСУ под Курском. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» высказался председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. Сенатор прокомментировал молчание союзников киевского режима в связи с текущей ситуацией.
«Реакция Запада всегда запоздалая и невнятная, а наша реакция совершенно понятна и сформулирована президентом», — сказал Карасин.

Он добавил, что украинская сторона воюет за идеи, которые ей чужды. Киев хочет показать собственную военную мощь и значимость, которыми не обладает, резюмировал собеседник.

Бои под Курском на приграничных территориях продолжаются с минувшего вторника, 6 августа.

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#украина
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#курская область
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Зеленский пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией
Лейрос: просьбы Киева сбивать российские ракеты приведут к масштабной войне
07 августа 2024, 16:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Просьбы Владимира Зеленского к Западу начать сбивать ракеты ВС РФ в небе над Украиной могут привести к масштабной войне. В этом уверен аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — говорится в статье.

По словам Лейроса, таким образом Зеленский хочет подобного развития событий из-за провала ВСУ на поле боя, надеясь втянуть в конфликт страны НАТО.

Ранее журналист Джонатан Саксти писал, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней. По мнению автора публикации, есть несколько конфликтов, способных стать глобальным вооруженным противостоянием. Наиболее вероятные регионы, пишет Саксти, Восточная Европа, Азия и Ближний Восток.

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#литва
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В РФ сравнили атаку боевиков ВСУ под Курском с рейдом Пригожина
Журналист Шурыгин не заметил сходства боев под Курском с рейдом ЧВК «Вагнер»
07 августа 2024, 16:41

Фото: istockphoto/N-sky

Атаку со стороны боевиков ВСУ в Курской области с рейдом ЧВК «Вагнер» в июне прошлого года сравнил военный журналист Владислав Шурыгин и не увидел сходств между событиями. Об этом он заявил на «Соловьев.Live».
«Пригожинский рейд начался с района, где не было никаких следов обороны, это был наш глубокий тыл, и он по тылам, по нашим глубоким коммуникациям пошел. Во-вторых, как мы помним, что главной проблемой было то, что шли свои, это была драматичная история», — сказал Шурыгин.

Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ на прилегающей к Курской области территории 6 августа. Украинские радикалы получили жесткий отпор. Российские войска действуют совместно с погранслужбой ФСБ. Как ранее заявлял командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, ситуацию нельзя считать критичной.

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