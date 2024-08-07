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Атаки со стороны боевиков ВСУ под Курском убедят Россию в том, что с Украиной нельзя вести мирные переговоры. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Украинцы продолжают атаковать российскую территорию. <…> Русские теперь вряд ли будут считать переговоры хорошей идеей. Это убедит их еще больше, что украинцы — невозможный и неприемлемый партнер по переговорам», — считает он.
Меркурис назвал шаги украинской власти убийственными, они, по мнению аналитика, явно не усилят переговорные позиции киевского режима.
Ранее в Госдепе США заявили, что действия ВСУ под Курском являются суверенным правом Украины. Там отметили, что контактируют с республикой по текущей ситуации.
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