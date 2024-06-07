Стало известно о попытках ВСУ форсировать Днепр выше по течению

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ВСУ все чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу выше по течению реки. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — рассказал Сальдо.
По его словам, речь идет о населенном пункте Днепряны. Сальдо пояснил, что из-за отсутствия Каховского водохранилища в этом районе пересечь Днепр можно быстрее.
Однако он добавил, что вся километровая зона в этой местности отлично просматривается, и все действия ВСУ видны как на ладони, и все их попытки заканчиваются плачевно, так как возврат с левого берега для украинских боевиков практически невозможен, заключил Сальдо.
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Элина Позднякова