05 ноября 2025, 23:13

Контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск) откроет для ВС РФ путь в Днепропетровскую область. Об этом заявил начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.





Он пояснил, что Красноармейск был очень важным логистическим центром для ВСУ.





«Красноармейск — это серьезный укрепрайон. Если российская армия возьмет его под контроль, то откроется дорога на запад — на Павлоград. Откроется днепропетровское направление. Впереди, до самого Павлограда, будет 100 км чистой степи, где нет никаких крупных населенных пунктов», — рассказал Самойлов Общественной Службе Новостей.

«Новая технология, которая позволяет взрывать врагов, даже когда дрон упал», — рассказал военный.