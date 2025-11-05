Военэксперт Самойлов: Красноармейск откроет для ВС РФ путь на Днепропетровщину
Контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск) откроет для ВС РФ путь в Днепропетровскую область. Об этом заявил начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.
Он пояснил, что Красноармейск был очень важным логистическим центром для ВСУ.
«Красноармейск — это серьезный укрепрайон. Если российская армия возьмет его под контроль, то откроется дорога на запад — на Павлоград. Откроется днепропетровское направление. Впереди, до самого Павлограда, будет 100 км чистой степи, где нет никаких крупных населенных пунктов», — рассказал Самойлов Общественной Службе Новостей.
Именно поэтому ВСУ кидают все силы на оборону Красноармейска, добавил эксперт. Павлоград является индустриальным центром по производству топлива для ракет, а также двигателей и боеприпасов.
Взятие российскими силами Павлограда-Синельниково позволит ВС РФ контролировать левобережную зону Днепропетровской области. Таким образом сформируется выход на Запорожье, заключил Самойлов.
Тем временем техник БПЛА спецназа «Ахмат» продемонстрировал военкору RT Владу Андрице новую технологию, с помощью которой можно уничтожать живую силу ВСУ даже при падении дрона.
«Новая технология, которая позволяет взрывать врагов, даже когда дрон упал», — рассказал военный.
Российский боец с позывным «Фёдор» до начала спецоперации на Украине проходил обучение в православной гимназии и служил в церкви помощником алтарника, а также учился в кулинарном колледже.